டார்கெட் திருப்பூர்: ரயில் பாதையில் விரியும் போதை வலையமைப்பு: சீர்கெடும் இளைஞர்கள்; தப்பிக்கும் திமிங்கலங்கள்
டார்கெட் திருப்பூர்: ரயில் பாதையில் விரியும் போதை வலையமைப்பு: சீர்கெடும் இளைஞர்கள்; தப்பிக்கும் திமிங்கலங்கள்
UPDATED : ஆக 10, 2026 04:50 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:30 PM
UPDATED : ஆக 10, 2026 04:50 AM ADDED : ஆக 09, 2026 03:30 PM
- நமது நிருபர் குழு -
ஒரு ரயில்...ஒரு வாட்ஸ்-ஆப் மெசேஜ்...சில நிமிடங்கள்...அவ்வளவுதான்.
ரயில் திருப்பூரை நெருங்குவதற்கு முன்பே, ஏ.சி. பெட்டியின் மேற்பகுதியில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த கஞ்சா மூட்டை வெளியே துாக்கி வீசப்படுகிறது. தண்டவாள ஓரத்தில் காத்திருக்கும் மற்றொரு கும்பல், அதைக் கண் இமைக்கும் நேரத்தில் எடுத்துச் செல்கிறது. ரயில் நிலையத்துக்குள் நுழையும்போது போலீசார் சோதனை நடத்துகின்றனர். ஆனால் சரக்கு ஏற்கனவே கைமாறி இருக்கும்.
இது திரைப்படக் காட்சி அல்ல. ரயில்களைப் பயன்படுத்தி தென் மாநிலங்களுக்கு போதைப்பொருள் கடத்தும் கும்பல்களின் புதிய செயல்முறை.
திருப்பூரில் சமீப காலமாக கஞ்சா, கஞ்சா சாக்லேட், மெத்தம்பெட்டமைன், போதை மாத்திரைகள் என தொடர்ச்சியாக பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த நெட்வொர்க்கின் பின்னணியை போலீசார் தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
தொழிலாளர் நகரமான திருப்பூருக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் வந்து செல்கின்றனர். இதையே சாதகமாக பயன்படுத்தி, கஞ்சா மற்றும் போதைப்பொருட்களை நகருக்குள் கொண்டு வர முயற்சிப்பது, விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள், தொழிலாளர்கள் என பல தரப்பினரையும் குறிவைத்து போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சமீபத்தில் கல்லம்பாளையத்தில் மளிகைக் கடையில் கஞ்சா சாக்லேட் விற்ற வழக்கில் மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர். அதில் உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இருவரும் அடங்குவர். அவர்கள் பெங்களூரு, மும்பை வழியாக சரக்கு வந்ததாக தெரிவித்தாலும், பின்னணியில் உள்ள முக்கிய நபர்கள் இன்னும் சிக்கவில்லை.
டாடா எக்ஸ்பிரஸ் 'ரகசியம்'
கடந்த ஜூலை 26-ம் தேதி டாடா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் நடந்த சோதனை, போதைப்பொருள் கும்பல்களின் செயல்முறையை அம்பலப்படுத்தியது.
ஒடிசாவைச் சேர்ந்த மிருத்யுஞ்சயா ராணா, 27 உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களுக்கு உதவியதாக ரயிலில் பணியாற்றிய நான்கு ஒப்பந்த ஊழியர்களும் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடமிருந்து துப்பாக்கி மற்றும் 40 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மிருத்யுஞ்சயா மீது திருப்பூர், கோவை, தாராபுரம் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஏற்கனவே பல கஞ்சா வழக்குகள் இருப்பதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.
ஏ.சி. பெட்டியில் மறைவிடம்
விசாரணையில் வெளியான தகவல்கள் அதிர்ச்சியளிப்பதாக உள்ளன.
ரயிலின் சமையலறை பெட்டி, ஏ.சி. கோச்சின் மேற்பகுதி, கழிப்பறை அருகிலுள்ள மறைவிடங்கள் என பயணிகளின் கண்களில் படாத இடங்களில் கஞ்சா பதுக்கப்படுகிறது. ரயில் ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் கடக்கும்போது, போலீஸ் சோதனைகள் குறித்து வாட்ஸ்-ஆப் குழுக்களில் தகவல்கள் பகிரப்படுகின்றன.
ரயில் வேகம் குறையும் இடத்தில் மூட்டைகள் வெளியே வீசப்படுகின்றன. தண்டவாள ஓரத்தில் காத்திருக்கும் மற்றொரு குழு அதை எடுத்துச் செல்கிறது. பிடிபடுவது பெரும்பாலும் கீழ்மட்ட கேரியர்கள் மட்டுமே. நெட்வொர்க்கை இயக்கும் முக்கிய தலைகள் இன்னும் போலீஸ் வளையத்துக்கு வெளியில்தான் இருப்பதாக அதிகாரிகள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர்.
போதைக்கு எதிரான போர்
போலீசார் சோதனையை தீவிரப்படுத்தி வருகின்றனர். கைது எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கிறது. ஆனால் ஒவ்வொரு கைது நடவடிக்கையும் இன்னொரு கேள்வியை எழுப்புகிறது.
ரயிலில் கஞ்சா மூட்டை சுமப்பவன் மட்டும் குற்றவாளியா... இல்லை, அவன் பின்னால் மாநிலங்களைத் தாண்டி இயங்கும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத நெட்வொர்க்கா?
அந்தக் கேள்விக்கான பதிலைக் கண்டுபிடிப்பதே, போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போரின் அடுத்த கட்டமாக இருக்கும்.
ஐந்து பிரிவு போலீஸ் ரெடி
முன்பு ரயில்வே போலீசார் மட்டுமே சோதனையில் ஈடுபட்டனர். தற்போது போதைப்பொருள் கடத்தல் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து ஐந்து பிரிவுகள் இணைந்து 24 மணி நேர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளன.
* ரயில்வே போலீஸ்
* கோவை போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு
* திருப்பூர் மாநகர போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு
* மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு
* தனிப்படை போலீசார்
ஈரோட்டிலேயே ரயில்களில் ஏறி, திருப்பூர் வரும் வரை பொதுப் பெட்டி, முன்பதிவு பெட்டி, ஏ.சி. பெட்டி என அனைத்து பெட்டிகளிலும் சுழற்சி முறையில் சோதனை நடத்தப்படுகிறது. கஞ்சா, குட்கா, போதை மாத்திரைகள் மட்டுமல்ல; சிறிய அளவில் சொந்த பயன்பாட்டுக்காக கொண்டு வருபவர்களும் கண்காணிப்பில் சிக்கி வருவதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர்.
குழந்தைகளுக்கும் குறி
கஞ்சா என்றால் புகைத்து பயன்படுத்துவது என்ற காலம் மாறிவிட்டது.
இப்போது மளிகைக் கடை, பெட்டிக்கடை, பேக்கரி வரை 'கஞ்சா சாக்லேட்' ஊடுருவியிருப்பது போலீசாரை கவலையடையச் செய்துள்ளது.
பத்து ரூபாய் முதல் ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்கப்படும் இந்த சாக்லேட்கள், சாதாரண சாக்லேட் போலவே இருப்பதால், மாணவர்களும் எளிதில் ஏமாறும் அபாயம் உள்ளது.
கல்லம்பாளையத்தில் சமீபத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா சாக்லேட் வழக்கு, இதன் தீவிரத்தை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளது.
'குழந்தை சாக்லேட் வாங்குகிறது' என்று நினைக்கும் பெற்றோர், அது என்ன சாக்லேட் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டிய காலம் இது.
முதலில் பழக்கம்; பிறகு வாழ்க்கையே!
போதைப்பழக்கம் ஒரே நாளில் உருவாகாது. சிறிய மாற்றங்களில்தான் அதன் தொடக்கம் இருப்பதாக மனநல மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
புதிய நண்பர்கள், வீட்டுக்கு தாமதமாக வருதல், தனிமையை விரும்புதல், அடிக்கடி பணம் கேட்பது, மொபைல் போனில் அதிக நேரம் செலவிடுவது, திடீர் கோபம், படிப்பில் ஆர்வம் குறைதல்... இவற்றை சாதாரண வயது மாற்றம் என்று அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.
குழந்தைகளின் சட்டைப்பை, பையில் இருந்து வரும் வித்தியாசமான வாசம், புகையிலை அல்லது பான் மசாலா நாற்றம் போன்றவற்றையும் கவனிக்க வேண்டும்.
தவறு தெரிந்தவுடன் திட்டுவதோ, அடிப்பதோ தீர்வல்ல. பொறுமையாக பேசி, தேவையெனில் மனநல ஆலோசனை பெற வேண்டும்.
கண்காணிப்பது சந்தேகப்படுவதற்காக அல்ல; குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக என்பதே மருத்துவர்களின் வலியுறுத்தல்.
ஒடிசாவில் ரூ.4 ஆயிரம்... திருப்பூரில் ரூ.20 ஆயிரம்
கஞ்சாவின் மூல மாநிலம் : ஒடிசாமுக்கிய பகுதிகள் : கோராபுட், கந்தமால், மல்காங்கிரி, கஜபதி, ராயகடா, கஞ்சம்கடத்த பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய ரயில்கள் : ஷாலிமர், ஹவுரா, டாடா உள்ளிட்ட வழித்தடங்கள்
ஒடிசாவில் ஒரு கிலோ விலை : ரூ.4,000
தமிழகத்தில் விற்பனை விலை : ரூ.15,000 முதல் ரூ.20,000
போலீஸ் மதிப்பீடு :
பிடிபடுவது 10 சதவீதம் மட்டுமே; மீதமுள்ள சரக்குகள் பல்வேறு யுக்திகள் மூலம் இலக்கை அடைகின்றன.
கஞ்சா விற்பனையாளர் வங்கி கணக்கு முடக்கம்
திருப்பூரில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா சாக்லேட் வழக்கில், மும்பையைச் சேர்ந்த முக்கிய சப்ளையர்கள் வரை விசாரணை விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் தொடர்புடையோரின் வங்கி கணக்குகளை முடக்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. இதுவரை போதைப்பொருள் வழக்குகளில் 5 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டதுடன், 50 கடைகள் 'சீல்' வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பொதுமக்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான நடமாட்டம் அல்லது போதைப்பொருள் விற்பனை குறித்து தகவல் தெரிந்தால், 100 என்ற எண்ணில் போலீஸ் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம்; பள்ளி-கல்லுாரிகளில் விரைவில் விரிவான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளது.
- ராஜேஸ்வரி, போலீஸ் கமிஷனர்.