தீபாவளியால் வெறிச்சோடிய உலர்களம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
பொங்கலுார்: தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் சொந்த ஊருக்குச் சென்றதால் கொப்பரை உலர் களங்கள் ஆட்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அதிக அளவு கொப்பரை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. குடிசைத் தொழிலாக மேற்கொள்ளப்படும் இத்தொழிலில் உள்ளூர் ஆட்கள் வேலை செய்ய விரும்புவதில்லை. எனவே, வெளி மாவட்ட மற்றும் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களே கொப்பரை உலர் களங்களில் வேலை பார்க்கின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அங்கு வேலை பார்த்த தொழிலாளர்கள் பலர் சொந்த ஊருக்குச் சென்று விட்டனர். தொழிலாளர்கள் திரும்பி வர இன்னும் ஒரு வாரம் ஆகலாம். இதனால் சுறுசுறுப்பாக இயங்கி வந்த உலர்களங்கள் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
பொங்கலுார் வட்டாரத்திலுள்ள உலர் கள உரிமையாளர்கள் சிலர் கூறுகையில், ‘தொழிலாளர்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து தான் வேலையில் சேர்த்துள்ளோம். இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவ மழை நன்றாக பெய்கிறது.
இதனால், விவசாய வேலைக்குச் சென்று விடவும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றவர்கள் சிலர்திரும்பி வராமலும் போகலாம்.
இதனால் மீண்டும் ஆட்கள் பற்றாக்குறையை எதிர் கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும்,’ என்றனர்.