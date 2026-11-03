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மின்நுகர்வோர் குறை தீர் கூட்டம்

மின்நுகர்வோர் குறை தீர் கூட்டம்

ADDED : நவ 02, 2026 06:04 PM

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ADDED : நவ 02, 2026 06:04 PM

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உடுமலை: உடுமலை கோட்டத்துக்குட்பட்ட மின்நுகர்வோர் குறை தீர் கூட்டம் நாளை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது.

உடுமலை மின்பகிர்மான கோட்ட செயற்பொறியாளர் மூர்த்தி அறிக்கை: உடுமலை கோட்டத்துக்குட்பட்ட மின்நுகர்வோருக்கான குறை தீர் கூட்டம் நாளை (4ம் தேதி) காலை, 11:00 மணிக்கு, ஏரிப்பாளையத்திலுள்ள, மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது.

மின்பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் மாணிக்கம் தலைமையில் நடக்கும் இக்கூட்டத்தில், நுகர்வோர் தங்களுடைய குறைகளை தெ ரிவித்து பயன்பெறலாம்.

இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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