/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மின்நுகர்வோர் குறை தீர் கூட்டம்
ADDED : நவ 02, 2026 06:04 PM
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உடுமலை: உடுமலை கோட்டத்துக்குட்பட்ட மின்நுகர்வோர் குறை தீர் கூட்டம் நாளை செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது.
உடுமலை மின்பகிர்மான கோட்ட செயற்பொறியாளர் மூர்த்தி அறிக்கை: உடுமலை கோட்டத்துக்குட்பட்ட மின்நுகர்வோருக்கான குறை தீர் கூட்டம் நாளை (4ம் தேதி) காலை, 11:00 மணிக்கு, ஏரிப்பாளையத்திலுள்ள, மின்வாரிய செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது.
மின்பகிர்மான வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் மாணிக்கம் தலைமையில் நடக்கும் இக்கூட்டத்தில், நுகர்வோர் தங்களுடைய குறைகளை தெ ரிவித்து பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.