திறப்பு விழாவுக்கு தயாராகிறது ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி பாலம்
திறப்பு விழாவுக்கு தயாராகிறது ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி பாலம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:02 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகர மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி புதிய நொய்யல் உயர்மட்டப் பாலம், அனைத்துப் பணிகளும் நிறைவடைந்து திறப்பு விழாவுக்குத் தயாராகி வருகிறது.
பழுதான பழைய பாலத்திற்குப் பதிலாக, யூனியன் மில் ரோட்டையும் - ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியையும் இணைக்கும் வகையில் இந்த அதிநவீன உயர்மட்டப் பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது பாலத்தின் இருபுறமும் இணைப்பு ரோடுகள் அமைக்கும் பணி நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, பாலத்தில் புதிய தெருவிளக்குக் கம்பங்கள் பொருத்தப்பட்டு, கடந்த இரண்டு நாட்களாகச் சோதனை முறையில் விளக்குகள் எரியவிடப்பட்டுச் சரிபார்க்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன.
இரவு நேரத்தில் இப்பாலம் விளக்கு வெளிச்சத்தில் ஜொலிப்பது திருப்பூருக்குப் புதிய பொலிவைத் தந்துள்ளது.
இனிமேலும் காலம் கடத்தாமல், இந்தப் பாலத்தை உடனடியாகத் திறந்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அதேநேரம், பாலம் திறக்கப்படும் முன்பாக, யூனியன் மில் ரோடு - யுனிவர்சல் ரோடு சந்திப்பில் விபத்து அபாயத்தைத் தடுக்க வேகத்தடை உள்ளிட்ட போதிய பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளையும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் செய்ய வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.