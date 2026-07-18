/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ வீட்டுமனை கேட்டு இ.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:25 AM
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தாராபுரம்:தாராபுரத்தில், வீடற்றவர்களுக்கு வீட்டுமனை வழங்க கோரி, இ.கம்யூ., கட்சியினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தாராபுரம்
பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்பிருந்து, தாலுகா செயலாளர் லட்சுமணன் தலைமையிலான
அக்கட்சி தொண்டர்கள் பேரணியாக சென்றனர். அமராவதி சிலை வரை சென்ற
பின், சுப்பராயன் எம்.பி. தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. நிலமற்ற
உழவர்
களுக்கு உபரி நிலம் வழங்குதல், வீடற்றவர்களுக்கு வீட்டுமனை வழங்குதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, 200க்கும்
மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர்.