மொழிப்பாடங்களை அசட்டையாக கையாளலாமா?

UPDATED : செப் 26, 2026 09:07 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:12 PM
“மொழிப்பாடம்தானே… எளிதாகப் படித்துவிடலாம்” என்று பல மாணவர்கள் நினைப்பார்கள். ஆனால் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கு மொழிப்பாடங்களிலும் ஒரு திட்டம் தேவை. மொழியைப் பேசத் தெரிந்திருப்பது வேறு; தேர்வில் இலக்கணம், பொருள், கருத்து, எழுத்து ஆகியவற்றைச் சரியாகக் கையாள்வது வேறு.
வாசிப்புதான் முதல் ஆயுதம்
மொழிப்பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெற விரும்பும் மாணவர் முதலில் வாசிக்கும் பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். பாடப்புத்தகத்தை மட்டும் படிப்பது போதாது. சிறுகதை, கட்டுரை, செய்தி, வாழ்க்கை வரலாறு போன்றவற்றையும் தொடர்ந்து வாசித்தால் சொற்களஞ்சியமும், கருத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் திறனும் வளரும்.
ஒரு பாடத்தைப் படிக்கும்போது, “இதன் மையக் கருத்து என்ன?” என்று உங்களிடமே கேளுங்கள். கதையின் நிகழ்வுகள், கதாபாத்திரங்கள், ஆசிரியர் சொல்லும் கருத்து போன்றவற்றை உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்லிப் பார்க்கலாம்.
இலக்கணப் பயிற்சி
மொழிப்பாடத்தில் இலக்கணம் சில மாணவர்களுக்கு சலிப்பாகத் தோன்றலாம். ஆனால் சரியாகப் பயிற்சி செய்தால், தொடர்ந்து மதிப்பெண் பெறக்கூடிய பகுதியாக அது மாறிவிடும்.
ஒரே நாளில் பல விதிகளை மனப்பாடம் செய்வதற்குப் பதிலாக, தினமும் சிறிது நேரம் ஒதுக்கி ஒவ்வொரு இலக்கணப் பகுதியையும் பயிற்சி செய்யலாம். தவறாக எழுதப்பட்ட ஒரு வாக்கியத்தைத் திருத்துவது, சரியான சொல்லைத் தேர்வு செய்வது போன்ற பயிற்சிகளைத் தொடர்ந்து செய்தால், தேர்வில் வேகம் அதிகரிக்கும்.
மனப்பாடத்தைவிடப் புரிதல்
கவிதை, உரைநடை, துணைப்பாடம் போன்றவற்றில் நீண்ட பதில்களை அப்படியே மனப்பாடம் செய்வது சில நேரங்களில் உதவலாம். ஆனால் கேள்வி சற்று மாறி வந்தால் சிக்கல் ஏற்படலாம்.
அதனால் ஒவ்வொரு பாடத்தின் முக்கியக் கருத்தையும் முதலில் புரிந்துகொள்ளுங்கள். பிறகு முக்கியமான சொற்கள், நிகழ்வுகள், கருத்துகளை நினைவில் வைத்துக்கொண்டு உங்கள் சொந்த மொழியில் பதிலை அமைக்கப் பழகுங்கள். இது கேள்வி மாறினாலும் பதிலளிக்க உதவும்.
எழுத்துப் பயிற்சி அவசியம்
மொழிப்பாடத்தில் தெரிந்ததை எழுதிப் பார்க்காமல் வெறும் வாசிப்புடன் நின்றுவிடக்கூடாது. கட்டுரை, கடிதம், அறிக்கை, உரையாடல், சுருக்கம் போன்ற எழுதும் பகுதிகளுக்கு நேரம் வைத்து பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
எழுதும்போது கேள்விக்கு நேரடியாகப் பதில் அளிக்கிறோமா, வாக்கியங்கள் தெளிவாக உள்ளனவா, எழுத்துப்பிழைகள் உள்ளனவா என்பதையும் கவனியுங்கள். அழகான எழுத்தைவிட, தெளிவான எழுத்து முக்கியம்.
சொற்கள்தான் செல்வம்
ஒரே கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஒரே சொற்களால் எழுதாமல், பொருத்தமான வேறு சொற்களைப் பயன்படுத்தும் பழக்கம் மொழிப்பாடத்தில் உதவும். தினமும் சில புதிய சொற்களை அறிந்து, அவற்றை வாக்கியங்களில் பயன்படுத்திப் பாருங்கள்.
ஒரு சிறிய சொற்களஞ்சிய நோட்டுப் புத்தகத்தையும் வைத்துக்கொள்ளலாம். புதிய சொல், அதன் பொருள், அந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்திய ஒரு வாக்கியம் என்று எழுதிவைத்தால், தேர்வு நேரத்தில் விரைவாகத் திரும்பிப் பார்க்க முடியும்.
கடைசி ரகசியம்
மொழிப்பாடத்தை கடைசி நேரத்தில் மட்டும் படிப்பது நல்ல உத்தி அல்ல. தினமும் 20 அல்லது 30 நிமிடங்கள் தொடர்ந்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் ஒதுக்கினால், தேர்வு நேரத்தில் பெரிய சுமை இருக்காது.
மொழிப்பாடத்தை “சுலபமான பாடம்” என்று அலட்சியப்படுத்தாமல், “திட்டமிட்டு படித்தால் மதிப்பெண் பெறக்கூடிய பாடம்” என்று பாருங்கள். வாசிப்பு, இலக்கணப் பயிற்சி, எழுதும் பயிற்சி, திரும்பப் பார்வை — இந்த நான்கையும் சரியாகச் செய்துவிட்டால், மொழிப்பாடம் தேர்வில் பயமுறுத்தும் பாடமாக இல்லாமல், மதிப்பெண் சேர்க்கும் வாய்ப்பாக மாறிவிடும்.