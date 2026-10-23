குழந்தையின் நண்பர்களை புரிந்துகொள்ள வேண்டுமா?

UPDATED : செப் 26, 2026 09:07 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:12 PM
“அந்தப் பையனுடன் ஏன் இவ்வளவு பழகுகிறாய்?”
“அந்தப் பெண்ணுடன் பேச வேண்டாம் என்று எத்தனை முறை சொல்வது?”
குழந்தை வளர வளர, பெற்றோருக்கும் குழந்தையின் நண்பர்கள் பற்றிய கவலை அதிகரிக்கலாம். குறிப்பாக இளமைப் பருவத்தில் நண்பர்களின் கருத்து, பழக்கம், பேச்சு ஆகியவை குழந்தையின் அன்றாட வாழ்க்கையில் முக்கிய இடம் பெறத் தொடங்குகின்றன.
அதனால் பெற்றோர் நண்பர்களைப் பற்றி கவலைப்படுவது இயல்புதான். ஆனால் நண்பரைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்வதற்கும், குழந்தையின் நட்பை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இடையே பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது.
நண்பர்கள் ஏன் முக்கியம்?
பள்ளியில் குழந்தை அதிக நேரம் செலவிடுவது நண்பர்களுடன்தான். பாடம் பற்றி பேசுவது, விளையாடுவது, சிரிப்பது, தோல்வியைப் பகிர்வது, வெற்றியை கொண்டாடுவது என பல அனுபவங்கள் நண்பர்கள் வழியாக வருகின்றன.
சில குழந்தைகள் பெற்றோரிடம் சொல்லத் தயங்கும் விஷயங்களையும் நண்பர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ளலாம். எனவே நண்பர்கள் குழந்தையின் சமூக மற்றும் உணர்ச்சி வளர்ச்சியில் ஒரு பங்கு வகிக்கிறார்கள்.
அதனால் “நண்பர்கள் தேவையில்லை” என்று சொல்வது நடைமுறைக்கு ஏற்ற அணுகுமுறை அல்ல.
முதலில் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்
குழந்தையின் நண்பர்களைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள பெற்றோர் முதலில் கேட்க வேண்டியது, “அவன் எப்படிப்பட்டவன்?” என்பது மட்டும் அல்ல.
“உன் நண்பர்களுடன் என்ன செய்கிறீர்கள்?”
“யாருடன் அதிகம் பேசுகிறாய்?”
“உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்?”
“பள்ளியில் உங்களுக்கு யார் உதவுகிறார்கள்?”
போன்ற இயல்பான கேள்விகளைக் கேட்கலாம்.
நண்பர்களைப் பற்றி குழந்தை பேசுவதற்கு இடம் கொடுத்தால், பெற்றோருக்கும் குழந்தையின் உலகத்தைப் புரிந்துகொள்ள வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
உடனே தீர்ப்பு சொல்லாதீர்கள்
குழந்தை ஒரு நண்பரைப் பற்றி சொன்னவுடன், “அவன் சரியில்லை” என்று பெற்றோர் உடனே முடிவு செய்துவிட்டால், அடுத்த முறை குழந்தை நண்பர்கள் பற்றிய விஷயங்களைப் பகிராமல் இருக்கலாம்.
ஒரு நண்பரின் ஒரு பழக்கம் பிடிக்கவில்லை என்றால், அந்தப் பழக்கத்தைப் பற்றியே பேசலாம்.
“அவன் மோசமானவன்” என்பதற்குப் பதிலாக, “அவன் செய்யும் இந்த விஷயம் உனக்கு நல்லதா என்று யோசித்துப் பார்” என்று சொல்லலாம்.
இதனால் குழந்தைக்கு தானாக மதிப்பீடு செய்யும் திறன் வளர்கிறது.
நல்ல நட்பை அடையாளம் காணுங்கள்
நண்பன் என்றால் எப்போதும் நம்மை ஆதரிப்பவன் என்று மட்டும் பொருள் இல்லை. தவறான செயலில் ஈடுபடும்போது “இது வேண்டாம்” என்று சொல்லக்கூடியவரும் நல்ல நண்பராக இருக்கலாம்.
மரியாதை, நம்பிக்கை, நேர்மை, ஒருவருக்கொருவர் உதவுதல், எல்லைகளை மதித்தல் ஆகியவை நல்ல நட்பின் முக்கிய அம்சங்கள்.
அதேபோல் தொடர்ந்து கேலி செய்வது, மற்றவரை அவமானப்படுத்துவது, தவறான செயல்களில் ஈடுபட அழுத்தம் கொடுப்பது போன்றவை பிரச்சினைக்குரிய நட்பின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
இதைப் பற்றி குழந்தையுடன் திறந்த மனதுடன் பேசுவது அவசியம்.
பெற்றோர் நண்பராக மாற வேண்டுமா?
பெற்றோர் குழந்தைக்கு நண்பராக இருக்க வேண்டும் என்று அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் பெற்றோர் முழுமையாக நண்பராக மாற வேண்டும் என்பதல்ல அதன் பொருள்.
குழந்தை தன்னுடைய பிரச்னைகளைப் பயமின்றி சொல்லக்கூடிய உறவு இருக்க வேண்டும் என்பதே முக்கியம்.
தவறு நடந்தால் திருத்த வேண்டும். ஆபத்து இருந்தால் பாதுகாக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் குழந்தையின் ஒவ்வொரு சிறிய முடிவையும் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக் கூடாது.
நம்பிக்கையும் எல்லையும் இரண்டும் தேவை.
உறவும் வளர வேண்டும்
சிறு வயதில் பெற்றோர் குழந்தையின் நண்பர்களைத் தேர்வு செய்வதில் அதிக பங்கு வகிக்கலாம். வயது அதிகரிக்கும்போது, குழந்தைக்கும் தனது நட்புகளைத் தேர்வு செய்யும் பொறுப்பு வர வேண்டும்.
அதற்குத் தேவையான நல்ல முடிவெடுக்கும் திறனை பெற்றோர் வளர்த்துக்கொடுக்க வேண்டும்.
“யாருடன் பழக வேண்டும்?” என்று மட்டும் சொல்லிக் கொடுப்பதைவிட, “யாருடன் பழகும்போது நமக்கு நல்ல மாற்றம் வருகிறது? எந்த நட்பு நம்மைத் தவறான பாதைக்கு அழைத்துச் செல்கிறது?” என்பதை குழந்தையே சிந்திக்கக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
நண்பர்களை அறிந்துகொள்வது முக்கியம். ஆனால் குழந்தையின் நட்பை முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்துவதைவிட, நல்ல நட்பைத் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அறிவை வளர்ப்பதே நீண்ட காலத்தில் உதவும்.