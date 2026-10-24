ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் கல்வியுடன் தனித்திறன் வளர்க்கும் ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் பள்ளி
ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் கல்வியுடன் தனித்திறன் வளர்க்கும் ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் பள்ளி
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 04:24 AM
திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் தாலுகா, கே.கிருஷ்ணாபுரத்தில் 2026ம் கல்வியாண்டில் துவங்கப்பட்டு, சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது, ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் பள்ளி.
பள்ளியின் சிறப்பான முன்னெடுப்புகள் குறித்து, ஏ.ஜி.எம்., கல்வி நிறுவன நிறுவனர் கிஷோர் முருகேசன் கூறியதாவது:
எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே, ஒரு சிறந்த பள்ளியை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கனவு எனக்குள் உருவானது. அத்தகைய கனவு இன்று ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் பள்ளியாக நனவாகியுள்ளது. எளிய குடும்ப பின்னணியில் பிறந்த நான், சிறு வயதிலேயே குடும்ப தொழில் பொறுப்பை ஏற்று, உழைப்பு மற்றும் அனுபவத்தை பெற்றேன்.
தரமான கல்வி, அறிவுத்திறன், ஆளுமைத்திறன், விளையாட்டுத்திறன் மற்றும் நற்பண்புகளுடன் மாணவர்கள் உருவாக வேண்டும் என்ற, எனது கனவு மேலும் வலுப்பெற்றது. கனவை நனவாக்கும் முயற்சியாக, ஏ.ஜி.எம்., குளோபல் பள்ளி உருவானது. கல்வியில் மட்டுமல்லாது, விளையாட்டு மற்றும் பல்வேறு திறன்களிலும் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்குவதற்காக, சிறந்த பயிற்சிகளும், வாய்ப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன. பள்ளி துவங்கிய முதல் ஆண்டிலேயே, பெற்றோரின் நம்பிக்கையை பெற்று, 450 மாணவர்கள் இணைந்திருப்பது எங்களது கல்வி பயணத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரம்.
வரும் கல்வியாண்டில் மேலும் பல பள்ளிகளை உருவாக்கி, 2056ம் ஆண்டுக்குள், 50 ஆயிரம் குழந்தைகளின் கல்வி பயணத்துக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்பதே எனது மிகப்பெரிய கனவு. ஒவ்வொரு குழந்தையும் கனவு… கற்றல்… சாதனை என்ற பாதையில் பயணித்து, தன்னம்பிக்கையுடன் எதிர்காலத்தை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.