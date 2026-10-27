தேர்வுக்குத் தயாராவது எப்படி?

UPDATED : செப் 26, 2026 04:54 PM
ADDED : செப் 26, 2026 04:51 PM
பொதுத்தேர்வு நெருங்கும்போது மாணவர்களின் மனதில் முதலில் தோன்றும் கேள்வி, “இன்னும் எவ்வளவு பாடம் இருக்கிறது?” என்பதுதான். ஆனால் தேர்வுத் தயாரிப்பில் முக்கியமானது பாடங்களின் எண்ணிக்கை அல்ல; அவற்றை எப்படிப் புரிந்துகொண்டு படிக்கிறோம் என்பதுதான். குறிப்பாக 10 மற்றும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு, கடைசி நேரப் பதற்றத்தைவிட முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு படிப்பது அதிகப் பயன் தரும்.
முதலில் ஒரு திட்டம்
“நாளை முதல் நன்றாகப் படிக்கலாம்” என்று நினைத்துக்கொண்டே இருந்தால், கடைசி நேரத்தில் பாடங்கள் மலைபோல் தெரியும். எனவே முதலில் எல்லாப் பாடங்களையும் பட்டியலிட்டு, எதில் நன்றாக இருக்கிறோம், எதில் கூடுதல் பயிற்சி தேவை என்பதைப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டும்.
ஒரே நாளில் எல்லாவற்றையும் படிக்க முயற்சிப்பதைவிட, தினமும் சில பாடங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவது நல்லது. கடினமான பாடத்தை மட்டும் தொடர்ந்து படித்து சோர்வடைவதற்குப் பதிலாக, எளிதான பாடத்தையும் இடையில் சேர்த்துக்கொண்டால் படிப்பு சீராக இருக்கும்.
படிப்பது மட்டும் போதுமா?
ஒரு பாடத்தைப் படித்தவுடன் புத்தகத்தை மூடிவிட்டு, “நான் இதைப் புரிந்துகொண்டேனா?” என்று உங்களையே கேட்டுப் பாருங்கள். படித்ததை உங்கள் சொந்த வார்த்தைகளில் சொல்லிப் பார்க்கலாம். முக்கியமான கருத்துகளைச் சிறிய குறிப்புகளாக எழுதலாம்.
குறிப்பாக அறிவியல், சமூக அறிவியல் போன்ற பாடங்களில் வெறும் மனப்பாடத்தைவிட, காரணம்-விளைவு தொடர்பைப் புரிந்துகொள்வது உதவும். கணிதத்தில் ஒரு கணக்கைப் பார்த்துப் புரிந்துகொள்வதைவிட, புத்தகத்தை மூடிவிட்டு நீங்களே செய்து பார்ப்பது அதிகப் பயிற்சியைத் தரும்.
பழைய வினாத்தாள் ஒரு பயிற்சிக் களம்
பாடங்கள் முடிந்த பிறகு பழைய பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள்கள் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகளைப் பயன்படுத்தலாம். நேரத்தை நிர்ணயித்து, உண்மையான தேர்வைப் போலவே எழுதிப் பார்ப்பது நல்ல பயிற்சி.
இதன் மூலம் கேள்விகளுக்கு எவ்வளவு நேரம் செல்கிறது, எந்தப் பகுதியில் அதிகத் தவறு வருகிறது, பதிலை எவ்வளவு விரிவாக எழுத வேண்டும் என்பதைக் கண்டறிய முடியும். தவறான விடைகளைப் பார்த்து கவலைப்படாமல், “இந்தத் தவறு மீண்டும் நடக்காமல் என்ன செய்யலாம்?” என்று பார்க்க வேண்டும்.
10-ம் வகுப்பா? பிளஸ் 2-வா?
10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பல பாடங்களையும் சமநிலையாகக் கவனிப்பது முக்கியம். அடிப்படைக் கருத்துகள் தெளிவாக இருந்தால், அடுத்த கட்டக் கல்வியிலும் அவை உதவும்.
பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண்களுடன் அடுத்தகட்ட உயர்கல்விக்கான திட்டமிடலும் முக்கியமாகிறது. குறிப்பிட்ட பாடங்களில் ஆழமான புரிதலை உருவாக்குவதோடு, தங்கள் விருப்பமான உயர்கல்விப் படிப்புகளுக்குத் தேவையான தகுதிகள் மற்றும் நுழைவுத்தேர்வுகள் பற்றியும் முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
துாக்கம் அவசியம்
தேர்வு நெருங்கிவிட்டது என்பதற்காக இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து படிப்பது நல்ல உத்தி அல்ல. போதுமான துாக்கம், இடையிடையே சிறிய ஓய்வு, சீரான உணவு, சிறிது உடற்பயிற்சி ஆகியவையும் தயாரிப்பின் ஒரு பகுதிதான்.
மூளை தொடர்ந்து வேலை செய்யும் இயந்திரம் அல்ல. ஓய்வு கிடைத்தால்தான் கற்றுக்கொண்ட தகவல்களைச் சரியாக நினைவுபடுத்தவும் பயன்படுத்தவும் முடியும்.
கடைசி நாளில்...
தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் புதிதாகப் பெரிய பாடத்தைத் தொடங்குவதைவிட, ஏற்கெனவே படித்த முக்கியமான கருத்துகள், சூத்திரங்கள், வரையறைகள், தேதிகள், வரைபடங்கள் போன்றவற்றைச் சுருக்கமாகப் பார்ப்பது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
தேர்வு அறைக்குள் செல்லும்போது “எல்லாவற்றையும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்” என்ற அழுத்தத்தைக் காட்டிலும், “எனக்குத் தெரிந்ததைத் தெளிவாக எழுதுவேன்” என்ற நம்பிக்கை முக்கியம்.
தயாரிப்பு ஒரு பயணம்
10-ம் வகுப்பும் பிளஸ் 2-வும் முக்கியமான தேர்வுகள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் அவை ஒரு மாணவனின் முழு வாழ்க்கையையும் தீர்மானிக்கும் ஒரே தருணங்கள் அல்ல.
தேர்வுக்காகப் படிக்கும் இந்தக் காலத்தில் உருவாகும் நேர நிர்வாகம், திட்டமிடுதல், தொடர்ந்து முயற்சி செய்தல், தவறுகளைத் திருத்துதல் போன்ற பழக்கங்கள்தான் நீண்ட காலத்துக்கு மாணவருடன் பயணிக்கும்.
அதனால் தேர்வை பயப்பட வேண்டிய ஒன்றாகப் பார்க்காமல், “நான் இதுவரை கற்றதை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வாய்ப்பு” என்று பார்க்கலாம். தினமும் கொஞ்சம்; புரிந்து படித்தல்; எழுதிப் பார்த்தல்; தவறுகளைத் திருத்துதல் — இந்த நான்கு பழக்கங்களும் சேர்ந்தால், தேர்வுக்கான தயாரிப்பு நிச்சயம் ஒழுங்காக மாறும்.