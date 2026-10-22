நவீன கல்வியுடன் ஆளுமை வளர்ப்பு

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ADDED : அக் 09, 2026 04:25 AM
திருப்பூர் மங்கலத்தில் 1988-ம் ஆண்டு பழனிச்சாமியால் தொடங்கப்பட்ட கதிரவன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, மாணவர்களின் கல்வியுடன் முழுமையான ஆளுமை வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது.
இதுகுறித்து பள்ளித் தாளாளர் சரண்யா ராஜ்குமார் கூறுகையில், “மனப்பாடக் கல்விக்கு மாற்றாக புரிதலுடன் கூடிய நவீன கற்பித்தல் முறையைப் பின்பற்றி வருகிறோம். அனைத்து வகுப்பறைகளும் நவீன மின்னணு கற்றல் வசதிகளுடன் செயல்படுகின்றன. மாணவர்களை தொழில்நுட்ப உலகிற்கு தயார்படுத்தும் வகையில் சென்னை ஐ.ஐ.டி.யின் பள்ளி இணைப்புத் திட்டத்திலும் பள்ளி இணைந்துள்ளது,” என்றார்.
மாணவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சிக்காக யோகா, சிலம்பம், கராத்தே, சதுரங்கம், இசை, நடனம், நாடகம், பேச்சுப்போட்டி உள்ளிட்ட பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்தி மொழித்திறனை வளர்க்கும் வகையில் பிராத்மிக், பரிச்சயா, மத்யமா, ராஷ்ட்ரபாஷா தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படுகிறது.
மேலும், களப்பயணங்கள், மருத்துவ முகாம்கள், ஒலிம்பியாட் தேர்வுகள், சாதனையாளர்களுடனான சந்திப்பு உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் மூலம் மாணவர்களின் அறிவும் திறனும் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மாநில அளவிலான போட்டிகளில் மாணவர்கள் தங்கப் பதக்கங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசுகளை வென்று வருகின்றனர்.
விஜயதசமியை முன்னிட்டு முன்பள்ளி, இளநிலை மழலையர், மூத்த மழலையர் வகுப்புகளுக்கான சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது. முக்கிய பகுதிகளுக்கு பள்ளி பேருந்து வசதியும் உள்ளது.
தொடர்புக்கு: 97151 06465, 63815 03581.
சரண்யா ராஜ்குமார்
பள்ளித் தாளாளர்