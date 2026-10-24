திருப்பூரின் கல்வி வளர்ச்சியில் புதிய மைல் கல்

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ADDED : அக் 09, 2026 04:25 AM
திருப்பூரின் கல்வி வளர்ச்சியில் புதிய மைல்கல்லாக விளங்கும் வித்யாசாகர் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிக் ஸ்கூல்
கல்வி என்பது மதிப்பெண்களைப் பெறுவதற்கான பயணம் மட்டுமல்ல... அறிவையும் நற்பண்புகளையும் வளர்த்து, வாழ்க்கையின் சவால்களை எதிர்கொள்ளத் தயார்படுத்தும் பயணம்.
இந்த நோக்கத்துடன், தரமான கல்வி, நற்பண்பு வளர்ச்சி மற்றும் மாணவர்களை மையமாகக் கொண்ட கற்றல் முறைகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது வித்யாசாகர் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிக் ஸ்கூல்.
ஆண்டவர் ஏ.ராமசாமி மற்றும் ராதாமணி அறக்கட்டளையின் தொலைநோக்குப் பார்வையில் உருவான இப்பள்ளி, மாணவர்களைத் தேர்வுகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், எதிர்கால வாழ்க்கைக்கும் தயார்படுத்துகிறது.
புதிய தொடக்கம்
மழலையர்களின் கல்விப் பயணத்திற்கு வலுவான அடித்தளத்தை அமைக்கும் வகையில், 'வித்யாசாகர் கிடீஸ் கோவ்' என்ற மழலையர் கல்விப் பிரிவும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
“சிறிய அடிகள்... பெரிய கனவுகளுக்கான தொடக்கம்”
விளையாட்டு வழிக் கற்றல், சிந்தனையைத் துாண்டும் செயல்பாடுகள், குழந்தைகளின் வயதுக்கும் தேவைக்கும் ஏற்ற கற்றல் சூழல் என மகிழ்ச்சியுடனும் பாதுகாப்புடனும் கல்வியைத் தொடங்கும் வாய்ப்பு இங்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுமையான கற்றல்
21-ம் நுாற்றாண்டின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, பகுத்தறிவுச் சிந்தனை, படைப்பாற்றல், சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணும் திறன், குழுவாகச் செயல்படும் பண்பு ஆகியவற்றை வளர்க்கும் வகையில் கற்றல் முறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நவீன வகுப்பறைகள், அறிவியல் மற்றும் கணினி ஆய்வகங்கள், மொழித்திறன் மேம்பாட்டுச் செயல்பாடுகள் மூலம் பாடங்களை மனப்பாடம் செய்வதைத் தாண்டி, அவற்றைப் புரிந்துகொண்டு நடைமுறையில் பயன்படுத்துவதற்கு மாணவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றனர்.
வகுப்பறைக்கு அப்பால்
கல்வி என்பது பாடப்புத்தகங்களுடன் முடிவதில்லை. விளையாட்டு, கலை, கலாச்சாரம், இலக்கியம், தலைமைத்துவப் பயிற்சி மற்றும் பல்வேறு திறன் மேம்பாட்டுச் செயல்பாடுகள் மூலம் மாணவர்கள் தங்களுக்குள் இருக்கும் தனித்திறன்களைக் கண்டறிந்து வளர்த்துக்கொள்ள வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இதன் மூலம் தன்னம்பிக்கை, மேடைப்பேச்சு, தலைமைத்துவம், தொடர்புத்திறன் உள்ளிட்ட ஆளுமைப் பண்புகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன.
அன்பான சூழல்
ஒவ்வொரு மாணவரும் தனித்துவமானவர் என்ற புரிதலுடன், அவர்களின் தேவைகளையும் திறன்களையும் அறிந்து ஆசிரியர்கள் வழிகாட்டுகின்றனர்.
அறிவுடன் ஒழுக்கம், இரக்கம், மனவலிமை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் நெறிமுறை மதிப்புகளையும் இணைத்து வளர்ப்பதே இப்பள்ளியின் சிறப்பு.
எதிர்காலத் தலைமுறை
மாறிவரும் உலகின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாணவர்களைத் தயார்படுத்தும் அதே நேரத்தில், பாரம்பரிய மதிப்புகளையும் கற்றுக்கொடுக்கும் கல்வி அணுகுமுறை இங்கு பின்பற்றப்படுகிறது.
புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ளும் தன்னம்பிக்கை, மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவம், சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் நெறிமுறைச் சிந்தனை ஆகியவற்றுடன் மாணவர்கள் வளர்க்கப்படுகின்றனர்.
வித்யாசாகர் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிக் ஸ்கூல்(வி.ஐ.பி.)
அறிவு... நற்பண்பு... திறமை... தன்னம்பிக்கை...
இவற்றை ஒருங்கிணைத்து, ஒவ்வொரு மாணவரின் எதிர்காலத்தையும் சிறப்பாக வடிவமைக்கும் கல்விப் பயணம்.
இந்த விஜயதசமியில், உங்கள் குழந்தையின் கல்விப் பயணத்திற்கு ஒரு புதிய தொடக்கத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
ஆம். வி.ஐ.பி-ன் புதிய முயற்சியாக,
வி.ஐ.பிஸ் கிடீஸ் கோவ் (VIPS Kiddies Cove)ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இங்கு மழலையர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
முகவரி:
கே.பி.என். ஈஸ்வர விலாஸ் வளாகம்,
யூனியன் மில் சாலை,
முதல் ரயில்வே கேட் அருகில்,
திருப்பூர் - 641601.