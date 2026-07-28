உயர்வுக்கான ஒரே ஏணி கல்வி! இலக்கு நோக்கி பயணிக்க மாணவருக்கு 'அட்வைஸ்'
உயர்வுக்கான ஒரே ஏணி கல்வி! இலக்கு நோக்கி பயணிக்க மாணவருக்கு 'அட்வைஸ்'
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:10 AM
திருப்பூர்: இடுவம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், 'நீட்' தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற, 10 மாணவ, மாணவியருக்குப் பாராட்டு விழாவும், ஊக்கத்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சியும் பள்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
விழாவுக்கு, திருப்பூர் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் ராஜேஸ்வரி தலைமை வகித்தார். 'வெற்றி' அறக்கட்டளை தலைவர் சிவராம் வரவேற்றார். திருப்பூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள் சிறப்புரை ஆற்றினார். விழாவில், 'நீட்' தேர்வில் சாதித்த மாணவ, மாணவியர் தங்களது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். பள்ளி மாணவ, மாணவியர், ஆசிரியர்கள், வெற்றி அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம், பள்ளி வளர்ச்சிக்குழு மற்றும் இடுவம்பாளையம் பகுதி பொதுமக்கள் பங்கேற்றனர்.
உதவிக்கரங்களின் அன்பு
கடந்த, 2009ம் ஆண்டு முதல், 'வெற்றி அறக்கட்டளை' வாயிலாகத் தொடர்ந்து நிதியுதவிகள் வழங்கி, பள்ளியின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி வருகிறோம். இதற்காகப் பல்வேறு கொடையாளர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டி வருகின்றனர். தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையான உள்கட்டமைப்பு வசதிகள், நவீன ஆய்வகங்கள் மற்றும் சிறந்த ஆசிரியர்களின் கற்பித்தல் திறனால், இப்பள்ளியில் சேர மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். மங்கலம், சோமனூர் உள்ளிட்ட ஊர்களில் இருந்துwம் கூட, பெற்றோர், தங்கள் பிள்ளைகளை இங்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றனர்.
- சிவராம், 'வெற்றி' அறக்கட்டளைத் தலைவர்
போதை வேண்டாமே...
மாணவர்கள் கஞ்சா போன்ற போதைப் பழக்கங்களுக்கோ, தவறான வழிகளுக்கோ சென்றுவிடக் கூடாது. பள்ளிச் சிறுவர்கள் தவறான பாதைக்குச் செல்வதையும், வீட்டை விட்டு வெளியேறிச் சுற்றித் திரிவதையும் பல இடங்களில் கண்டு, அவர்களை மீட்டுப் பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்து வருகிறோம்; இதுபோன்ற தவறுகளை மாணவர்கள் முற்றிலுமாக தவிர்க்க வேண்டும்.
- ராஜேஸ்வரி
திருப்பூர் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர்
சுய ஒழுக்கம் அவசியம்
'நீட்' வினாக்களுக்குப் பதிலளிப்பது வெறும் மனப்பாடப் பயிற்சி அல்ல; பாடப்பொருள் பற்றிய ஆழ்ந்த புரிதலே மிக முக்கியம். 6 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் பாடம் நடத்தும்போது கவனத்தைச் சிதறவிடாமல் முழுமையாகக் கவனிக்க வேண்டும். சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்குக் கல்வி மட்டுமே ஒரே வழி. அரசுப்பள்ளிகள் தங்களுக்கெனத் தனிச் சிறப்பையும், தரத்தையும் கொண்டவை. இங்குள்ள கட்டமைப்பும் சூழலும் மாணவர்களின் அறிவை வளர்க்க மிகவும் உகந்ததாக உள்ளது. வெற்றி பெறுவதற்கு அறிவு மட்டும் போதாது; தொடர்ந்து உழைப்பதற்கான சுய ஒழுக்கம் மிக அவசியம். கவனச்சிதறல்கள் நிறைந்த இக்காலத்தில், அவற்றை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உழைக்கும் ஒவ்வொரு மாணவரும் வெற்றியாளரே'' என்றார். பின், சாதித்த மாணவ, மாணவியருக்கு ஊக்கத் தொகை வழங்கப்பட்டது.பள்ளி தலைமையாசிரியை ராஜேஸ்வரி மற்றும் ஆசிரியர்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.
- புனிதா அந்தோணியம்மாள்
மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்
மாணவர்கள், உயர்கல்வியில் பொறியியல், மருத்துவம், சட்டப்படிப்பு, ஆசிரியர் பயிற்சி என அனைத்து துறைகளிலும் தடம் பதிக்க அறிவியல் பாடப்பிரிவே மிகச் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்பதால் மாணவர்களைத் தொடர்ந்து ஊக்குவித்து வருகிறோம். குறிப்பாக, 12ம் வகுப்பில், 470க்கும் அதிகமான மதிப்பெண் பெறும் திறமையான மாணவர்களுக்கு உயிரியல் பாடப்பிரிவில் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது. இம்மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர், மருத்துவக் கனவோடு இப்பாடப் பிரிவை விருப்பத்துடன் தேர்வு செய்கின்றனர். 'நீட்' தேர்வுக்கு தயார் செய்யும் மாணவர்களுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிறப்பு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வருகின்றனர்.
நீட் தேர்வுக்கு சிறந்த வழிகாட்டுதல்
விலையுயர்ந்த 'நீட்' தேர்வுக்கான புத்தகங்கள் மற்றும் மருத்துவப் படிப்பு தொடர்பான ஆய்வுப் புத்தகங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்படுகின்றன. திறமைமிக்க மாணவர்களை கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் பாடப்பிரிவு ஆசிரியர்கள் மூலம் கூடுதல் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆசிரியர்களின் தீவிர முயற்சியாலும், மாணவர்களின் சொந்த உழைப்பாலும் மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளைச் எதிர்கொள்ளத் தயாராகி வருகின்றனர். வெற்றி அறக்கட்டளையினர் மற்றும் பல தன்னார்வ அமைப்பினர் எங்களுக்கு உறுதுணையாக உள்ளனர்.
ராஜேஸ்வரி, தலைமையாசிரியைஇடுவம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி