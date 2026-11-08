/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/தீபாவளி பரிசு வழங்கிய அறக்கட்டளையின் ‘ஈகை’
UPDATED : நவ 07, 2026 01:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:24 PM
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பல்லடம்: பல்லடத்தில், தீபாவளியை முன்னிட்டு 51 மனவளர்ச்சி குன்றிய மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு புத்தாடை, இனிப்புகள், அரிசி உள்ளிட்ட 23 வகையான மளிகைப் பொருட்களை வழங்கி ஈகை அறக்கட்டளை மகிழ்வித்தது.
ஆண்டுதோறும் நல உதவிகளை வழங்கிவரும் அறக்கட்டளை, இம்முறை பயனாளிகள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்து செல்ல ஆட்டோ வசதியையும் தனது செலவிலேயே ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
ஆறாவது ஆண்டாகத் தொடர்ந்து உதவிகளை வழங்கி வருவதாகவும், மனநலம் பாதித்த குழந்தைகளும் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாகத் தீபாவளியைக் கொண்டாட வேண்டும் என்பதே தங்களது விருப்பம் என்றும் அறக்கட்டளை நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர்.