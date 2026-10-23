‘ஏக்தா’ அடுக்குமாடி வீடுகள் காளப்பட்டியில் பிரமாண்டம்
‘ஏக்தா’ அடுக்குமாடி வீடுகள் காளப்பட்டியில் பிரமாண்டம்
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM
திருப்பூர்: கோவை காளப்பட்டியில் பூர்ணயா டெவலப்பர்ஸ்--–-ன் ஏக்தா (EKTA) பிரீமியம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தின் 3 படுக்கையறை மாதிரி வீடு திறக்கப்பட்டது.
ஒரு ஏக்கரில் 78 வீடுகள், 2, 2.5 மற்றும் 3 படுக்கையறை அமைப்பில், 96.5 லட்சம் முதல், நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்படுகிறது. அறிமுகத்திலேயே 30 சதவீத வீடுகள் விற்பனையாகியுள்ளன.
முன்னதாக சரவணம்பட்டியில் கட்டப்பட்ட ஆத்யா (Adhya) திட்டம் முழுமையாக விற்பனையாகி குடியேற்றம் நடந்து வருகிறது.
மாதிரி வீட்டை இயக்குனர் கோபாலகிருஷ்ணனின் பெற்றோர் புருஷோத்தமன் –- பங்கஜம் திறந்து வைத்தனர். இயக்குனர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், அஸ்வின் ராம் உடனிருந்தனர். ‘கட்டுமானத் தரம், நேர்த்தி, வசதிகள்தான் எங்கள் தாரக மந்திரம். வீடுகளின் நுணுக்கமான வடிவமைப்பும், அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை அனுபவமும் ஒன்றிணையும் இல்லங்களை உருவாக்குவதே எங்கள் லட்சியம்’’ என்கிறார் இதன் இயக்குனர் கோபாலகிருஷ்ணன்.
தொடர்புக்கு: 97875 49999.
காளப்பட்டியில் பூர்ணயா டெவலப்பர்ஸ்--–-ன் ஏக்தா(EKTA) குடியிருப்பின் 3 படுக்கையறை மாதிரி வீட்டை இதன் இயக்குனர் கோபாலகிருஷ்ணனின் பெற்றோர் புருஷோத்தமன் – பங்கஜம் ஆகியோர் திறந்து வைத்தனர். அருகில் இயக்குனர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், அஸ்வின் ராம்.