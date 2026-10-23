இ-கே.ஒய்.சி. முடிக்காத ரேஷன் கார்டுதாரர் 1.37 லட்சம்! சனிக்கிழமை தோறும் கடைகளில் சிறப்பு முகாம்
இ-கே.ஒய்.சி. முடிக்காத ரேஷன் கார்டுதாரர் 1.37 லட்சம்! சனிக்கிழமை தோறும் கடைகளில் சிறப்பு முகாம்
ADDED : அக் 01, 2026 07:43 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 1.37 லட்சம் ரேஷன் கார்டு உறுப்பினர்கள் இன்னும் கைரேகை பதிவு செய்து ஆதார் சரிபார்ப்பை முடிக்கவில்லை. இ- -- கே.ஒய்.சி. சரிபார்ப்பை விரைவில் முடிக்க வேண்டும் என்று, மாவட்ட வழங்கல் பிரிவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 1,135 ரேஷன் கடைகள் உள்ளன. ஏ.ஏ.ஒய்., பி.எச்.எச்., என்.பி.எச்.எச். என மூன்று வகையான 8.26 லட்சம் ரேஷன் கார்டுகளில், 22 லட்சத்து 56 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
ரேஷன் கடைகளில் பாயின்ட் ஆப் சேல் கருவி மூலம் கைரேகை பதிவு செய்யப்பட்ட பிறகே, ஆதார் விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, மாதாந்திர ஒதுக்கீட்டில் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும், பெரும்பாலும் ஒருவர் மட்டும் ரேஷன் கடைக்கு சென்று பொருட்களை வாங்குவதால், மற்ற உறுப்பினர்களின் விவரங்களை உறுதி செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, ரேஷன் கார்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்து குடும்ப உறுப்பினர்களும் கட்டாயம் கைரேகை பதிவு செய்து, ஆதார் சரிபார்ப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதற்கான இ--கே.ஒய்.சி. பணிகள் ரேஷன் கடைகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.
முதலில் ஏ.ஏ.ஒய்., பி.எச்.எச். கார்டுதாரர்களுக்கு மட்டும் கைரேகை பதிவு கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வகையில், திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 26 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே சரிபார்ப்பு செய்யாமல் இருந்தனர். தற்போது என்.பி.எச்.எச். கார்டுதாரர்களுக்கும் ஆதார் சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், சரிபார்ப்பு செய்ய வேண்டியவர்களின் எண்ணிக்கை 1.37 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது.
மாவட்ட வழங்கல் பிரிவினர் கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கான இ--கே.ஒய்.சி. சரிபார்ப்பு பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக வாரந்தோறும் சனிக்கிழமை அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது.
ரேஷன் கார்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ரேஷன் கடைக்கு சென்று கைரேகை பதிவு செய்து, ஆதார் சரிபார்ப்பை விரைவில் முடிக்க வேண்டும். சரிபார்ப்பு நிறைவு செய்யாதவர்களின் ரேஷன் கார்டுகள் தற்காலிகமாக முடக்கப்படும் என்று கூறப்படுவது உண்மையில்லை. அதே சமயம் பொதுமக்கள் அலட்சியம் காட்டாமல் இ-கே.ஒய்.சி. பணியை முடிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
ரேஷன் கார்டு வகைகள் என்ன? ஏ.ஏ.ஒய். அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா - மிகவும் ஏழ்மை நிலையில் உள்ள குடும்பங்களுக்கான ரேஷன் கார்டு. பி.எச்.எச். முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை - தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் முன்னுரிமை பெறும் குடும்பங்களுக்கான ரேஷன் கார்டு. என்.பி.எச்.எச். முன்னுரிமையற்ற குடும்ப அட்டை - முன்னுரிமை குடும்பப் பிரிவில் இடம்பெறாத குடும்பங்களுக்கான ரேஷன் கார்டு.