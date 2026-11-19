UPDATED : நவ 14, 2026 05:24 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:22 PM
கருவலுார்: அவிநாசி அருகே சுண்டக்காம்பாளையத்தைச் சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியம். 60 உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார்.
அவரது கண்களை தானம் செய்ய சகோதரர் முருகேசன், தாயார் பொன்னம்மாள் முன்வந்தனர். இதற்காக, கருவலுார் ரோட்டரி சங்க பட்டய தலைவர் வேலுசாமி, செயலாளர் இளங்கோவன் மற்றும் உறுப்பினர்கள் இணைந்து, கோவை சரவணம்பட்டி சங்கரா கண் மருத்துவமனைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். மருத்துவர்கள் விரைந்து வந்து கண்களை தானமாகப் பெற்றனர். கருவலுார் ரோட்டரி சங்கம் வாயிலாக, பெறப்பட்ட 24வது கண் தானம் இது எனவும், கண், உடல் தானம் செய்ய விரும்புவோர் 99424 99666, 99761 78558 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் ரோட்டரி சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர்.
கண்தானம் செய்ய முன்வந்த முருகேசன், பொன்னம்மாள் ஆகியோரை, கிராம மக்கள் நெகிழ்சியுடன் பெரிதும் பாராட்டினர்.