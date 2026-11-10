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மூதாட்டி கண் தானம் ரோட்டரியின் சேவை

மூதாட்டி கண் தானம் ரோட்டரியின் சேவை

UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM

ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM

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அவிநாசி: அவிநாசி அருகே சுண்டக்காம்பாளையம், பரமங்காடு பகுதியை சேர்ந்த பழனிசாமி மனைவி மயங்காத்தாள் 84, என்பவர் வயது முதிர்வு காரணமாக உயிரிழந்தார். அவரின் கண்களை தானம் செய்ய அவரது மகன் ராஜேந்திரன் முடிவு செய்தார்.

இதனையறிந்து கருவலுார் ரோட்டரி பட்டய தலைவர் வேலுசாமி, செயலாளர் இளங்கோவன் மற்றும் சங்க பொறுப்பாளர்கள், கோவையிலுள்ள சங்கரா கண் மருத்துவ மனைக்கு தகவல் அளித்தனர். அதனை தொடர்ந்து, மருத்துவர்கள், சுண்டக்காம்பாளையம் விரைந்து சென்று, மயங்காத்தாள் கண்களை தானமாக பெற்றனர்.

ரோட்டரி நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘கருவலுார் ரோட்டரி சங்கம் வாயிலாக, 23வது முறையாக கண்கள் தானமாக பெறப்பட்டு இருவருக்கு வழங்கப்பட்டது. கண் தானம், உடல் தானம் செய்ய விரும்புவோர், 99424 99666, 9976178558 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்,’ என்றனர்.

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