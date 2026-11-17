/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மின் நுகர்வோர் குறைகேட்பு
ADDED : நவ 16, 2026 07:51 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் கோட்ட அளவிலான, மின்நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம், நாளை மறுநாள் (18ம் தேதி) நடக்கிறது.
இது குறித்து, திருப்பூர் கோட்ட செயற்பொறியாளர் பரஞ்ஜோதி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘திருப்பூர் கோட்ட அளவிலான மின்நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம், 18ம் தேதி (நாளை) காலை, 11:00 மணிக்கு, அவிநாசி ரோடு, குமார் நகர் கோட்ட செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் நடக்கிறது. மேற்பார்வை பொறியாளர் தலைமையில் நடக்கும் கூட்டத்தில்,மின்நுகர்வோர் பங்கேற்று, தங்களது குறைபாடுகளை தெரிவித்து தீர்வு பெறலாம்,’ என்று தெரிவித்துள்ளார்.