தீபாவளியன்றும் கடை வீதிகள் களைகட்டின அலைமோதல்! ஊருக்குப் போகாதவர்கள் ஊரையே கலக்கினர்
தீபாவளியன்றும் கடை வீதிகள் களைகட்டின அலைமோதல்! ஊருக்குப் போகாதவர்கள் ஊரையே கலக்கினர்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:43 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 05:43 PM ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
திருப்பூர்: வழக்கமாக தீபாவளிக்கு முதல் நாள்தான் கடைவீதிகளில் கூட்டம் அலைமோதும். மறுநாள் வீதிகள் வெறிச்சோடிக் கிடக்கும். இந்த முறை தீபாவளி நாளிலும் திருப்பூர் களைகட்டியது.
காரணம் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள். ஊருக்குப் போனவர்கள் போக, இங்கேயே தங்கியவர்கள் பலர். அவர்களுக்கு இது இப்போது சொந்த ஊர் போலாகிவிட்டது. தீபாவளியை இங்கேயே கொண்டாடிப் பழகிவிட்டனர். நேற்று விடுமுறை. கையில் போனஸ் பணம். கூடவே நண்பர்கள், குடும்பம். கடை வீதிக்குக் கிளம்பிவிட்டனர்.
காலை முதல் மாலை வரை காதர்பேட்டை கடைகளிலும், ரோட்டோரக் கடைகளிலும் கூட்டம் குறையவில்லை. புது மார்க்கெட் வீதி, துளசிராவ் வீதி, குமரன் ரோடு, வளர்மதி பாலம், நஞ்சப்பா பள்ளி வீதி என எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள். பனியன் ஆடை, குழந்தைகள் ஆடை, வளையல், கம்மல், கொலுசு, பேன்சிப் பொருட்கள், குடை, மழை கோட், பெல்ட், காலணி என எல்லாம் விற்றுத் தீர்ந்தன.
கடந்த இரண்டு வாரங்களாகவே வியாபாரம் சூடு பிடித்திருந்தது. திருப்பூர், பல்லடம், அவிநாசி, ஊத்துக்குளி, குன்னத்துார், மங்கலம், தெக்கலுார், சோமனுார், சாமளாபுரம் சுற்றுப் பகுதி மக்கள் தீபாவளி, பொங்கலுக்கு ஜவுளி எடுக்க இங்கு வருவது வழக்கம். இந்த முறை போனஸ் கைக்கு வந்ததும் ஜவுளி மட்டும் அல்ல, பர்னிச்சர், வீட்டு உபயோக மின் பொருட்கள் என வாங்கிக் குவித்தனர்.
பெரிய கடைகள், நடுத்தர ஜவுளிக் கடைகளுக்கு வியாபாரம் பரவாயில்லை. ஆனால், கடைசி நேர வியாபாரம் கைகொடுத்தது ரோட்டோரக் கடைகளுக்குத்தான். சில நாட்கள் பெய்த மழை வியாபாரத்தைக் கொஞ்சம் கெடுத்திருந்தது. தீபாவளி நாள் விற்பனை அதைச் சரிக்கட்டிவிட்டது என்கின்றனர் அந்தக் கடைக்காரர்கள்.
திருப்பூர் என்பது வெறும் உற்பத்தி நகரம் மட்டும் அல்ல. பண்டிகை நாளில் கூட உழைப்புக்கு வழி கொடுக்கும் நகரம். வந்தவர்களை வாழ வைக்கும் நகரம். அதை நேற்று மீண்டும் நிரூபித்துவிட்டது.
ஊரே இங்கே...!
சொந்த ஊருக்குச் செல்லாதவர்கள் அனைவரும் கடைவீதிக்கு வந்துவிட்டதைப் போல் இருந்தது. வடமாநிலத்தவர் உள்ளிட்டோர் ஷாப்பிங் செய்ததால் தீபாவளி நாளிலும் திருப்பூர் பரபரப்பாக இருந்தது.