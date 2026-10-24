ஒவ்வொரு துளி நீரிலும் ஓர் அலட்சியம் அல்லது தாகம் தீர்க்க வேண்டிய தண்ணீர்... வீணாகுது தரையில்!
ஒவ்வொரு துளி நீரிலும் ஓர் அலட்சியம் அல்லது தாகம் தீர்க்க வேண்டிய தண்ணீர்... வீணாகுது தரையில்!
UPDATED : அக் 15, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
காத்திருக்கும் ஆபத்து
அவிநாசி, கைகாட்டிப்புதுார், ராயம்பாளையம் – நடுவச்சேரி சந்திப்பு சாலை சேதமடைந்துள்ளது. வாகனங்கள் திரும்பும்போது விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
– ஸ்ரீதர், அவிநாசி. (படம் உண்டு)
தள்ளுவண்டி ஆக்கிரமிப்பு
திருப்பூர் மத்திய பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்புறம் தள்ளுவண்டிக் கடைகளின் ஆக்கிரமிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்.
– சரவணன், பல்லடம் ரோடு. (படம் உண்டு)
குப்பைகள் தேக்கம்
திருப்பூர், 23வது வார்டு, ஜீவா காலனியில் 10 நாட்களாகக் குப்பை அகற்றப்படவில்லை. இதனால், வழிநெடுகிலும் குப்பை தேங்கிக் கிடக்கிறது.
– பழனிசாமி, ஜீவா காலனி. (படம் உண்டு)
பல்லாங்குழி சாலைகள்
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோடு, சங்கிலிப்பள்ளம் தரைப்பாலம் அருகே, பூமெக்ஸ் வீதி எதிரில் சாலை சேதமடைந்து குழியாக மாறியுள்ளது.
– மீனாட்சிசுந்தரம், தாராபுரம் ரோடு. (படம் உண்டு)
திருமுருகன்பூண்டி, கூட்டுறவு நகர் முதல் வீதி உள்ளிட்ட நான்கு வீதிகளில் சாலை குண்டும் குழியுமாக, கற்கள் பெயர்ந்து காணப்படுகிறது.
– விஜயலட்சுமி, கூட்டுறவு நகர். (படம் உண்டு)
அபாய மின் கம்பம்
திருமுருகன்பூண்டி ரிங்ரோடு, செட்டிபாளையம் சந்திப்பில் மின்கம்பம் சாய்ந்து விழும் நிலையில் உள்ளது.
– விஜி, கூட்டுறவு நகர். (படம் உண்டு)
கால்வாய் அடைப்பு
திருப்பூர், புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம், பிச்சம்பாளையம் 7வது வீதியில் கால்வாய் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளது.
– அன்பு, பிச்சம்பாளையம். (படம் உண்டு)
வீணாகும் தண்ணீர்
திருப்பூர், மிஷின் வீதி, செல்லாண்டியம்மன் துறை சந்திப்பு சாலையில் கேட்வால்வு பழுதடைந்ததால் தண்ணீர் வீணாகி கால்வாயில் செல்கிறது.
– முகமது அபுதாகிர், மிஷின் வீதி. (படம் உண்டு)
ஊத்துக்குளி ரோடு, பாளையக்காடு பஸ் ஸ்டாப்பில் குழாய் உடைந்து தண்ணீர் வீணாகிறது. இதனால் சாலையும் சேதமடைகிறது.
– கண்ணன், பாளையக்காடு. (படம் உண்டு)
சந்திராபுரம், ராஜிவ்காந்தி நகரில் குழாய் உடைந்து ஓராண்டாகத் தண்ணீர் வீணாகி வருகிறது.
– சிவக்குமார், சந்திராபுரம். (படம் உண்டு)
மறைக்கும் மரக்கிளை
திருப்பூர், தாராபுரம் ரோட்டில் நெடுஞ்சாலைத்துறையின் வழிகாட்டிப் பலகைகளை மறைக்கும் வகையில் மரக்கிளைகள் வளர்ந்துள்ளன. அவற்றை அகற்ற வேண்டும்.
– தீனா, தாராபுரம் ரோடு. (படம் உண்டு)
கால்வாய் உயருமா?
ஊத்துக்குளி ரோடு, கே.எஸ். தியேட்டர் வழியில் உள்ள ரயில்வே பாலத்தில் மழை பெய்யும்போதெல்லாம் தண்ணீர் தேங்குகிறது. இதற்குத் தீர்வாகக் கால்வாயை உயரப்படுத்த வேண்டும்.
பூபாலன், பாளையக்காடு. (படம் உண்டு)
பந்தல் போடலாம்
திருப்பூர், 54வது வார்டு, வீரபாண்டி ரேஷன் கடையில் பொருள் வாங்க வரும் மக்கள் வெயிலில் சிரமப்படுகின்றனர். அங்கு பந்தல் அமைத்துத் தர வேண்டும்.
– செல்வராஜூ, வீரபாண்டி. (படம் உண்டு)
ரியாக் ஷன்
முட்புதர் அகற்றம்
திருப்பூர், 33வது வார்டு, புது தேவேந்திர வீதியில் தண்ணீர்க் குழாய் அருகே கால்வாய் அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. இதுகுறித்து, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, கால்வாய் சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
– சுந்தரலிங்கம், மண்ணரை. (படம் உண்டு)
தெருவிளக்கு ‘பளிச்’
வீரபாண்டி பஸ் ஸ்டாப் ரவுண்டானாவில் உயர்கோபுர மின்விளக்கு எரியாதது குறித்து, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, விளக்கு சரிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
– செல்வராஜ், வீரபாண்டி. (படம் உண்டு)