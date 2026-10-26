முத்துார் விவேகானந்தா முத்துார் விவேகானந்தா வித்யாலயாவில் விளைவது எல்லாம் நல்முத்துக்களே
முத்துார் விவேகானந்தா முத்துார் விவேகானந்தா வித்யாலயாவில் விளைவது எல்லாம் நல்முத்துக்களே
UPDATED : அக் 13, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 13, 2026 04:36 PM
“கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு மாடல்ல மற்றை யவை” என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. சாதாரண மனிதனையும் சாதனையாளனாய் மாற்றும் மாபெரும் சக்தி கல்விக்கு உண்டு. அத்தகைய கல்வியை ஒழுக்கத்தோடு கூடிய விழுப்பமும் ஒருங்கே சேர்ந்து மாணவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக் கொடுத்துவருகிறது, முத்துார் விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி. பள்ளி தாளாளர் சண்முகம் மற்றும் செயலாளர் சக்திவேல் ஆகியோரின் கூட்டு முயற்சியால் உருவானது இப்பள்ளி.
கடந்த 1999ல், எல்கேஜி முதல் 2ம் வகுப்பு வரை, 99 மாணவர்களைக் கொண்டு துவக்கப்பட் தொடங்கப்பட்ட இப்பள்ளி, விவேகானந்தா அறக்கட்டளையின் கீழ் இயங்கி வருகிறது.
பள்ளி ஆரம்பிக்கப்பட்ட குறுகிய காலத்திலேயே 2008-– 09ம் ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில், மாணவர் ரங்கநாதன், ஈரோடு மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்தார்.
2010- – 11 பொதுத்தேர்வில் அதே ரங்கநாதன், திருப்பூர் மாவட்டத்திலேயே முதலிடம் பிடித்து, அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் பாராட்டு பெற்றார். 2013ல், மெடிக்கல் கட் ஆப் வாயிலாக, மாணவர்கள் வருண், கிருபாகரன், சரத்குமார், அம்சவள்ளி ஆகிய நான்கு பேரும், மருத்துவர்களாக உருவாகியுள்ளனர்.
அதன்பின் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில், நல்ல மதிப்பெண் பெற்ற எங்களது மாணவர்கள் கவின்ராஜ், செந்தில்குமார், குமரேசன், கோகுல் பிரசாத், கிரிஜா, சுதாதேவி, மணிகண்டன், பிரீத்திகா, ஜவகர், பிரகதீஸ்வரன், விக்னேஷ், சந்தியா, ராஜசரதி, கவிபிரபா, தீனதயாளன், தீபிகா (நல்லுார் பாளையம்), தீபிகா (வெள்ளகோவில்), விக்னேஷ், ஷர்மிளா, சோபியா, கார்த்திகா ஸ்ரீ, காயத்ரி, தீபதர்ஷினி ஆகியோர் எம்.பி.பி.எஸ். பெற்றனர். நித்யா, ஸ்ரீ நிதர்ஷனா, ரிதன்யா, ஆகாஷ், கோபிகா, வேதஸ்ரீவைஸ்யா, ஸ்ரீதர், கிரி பிரசாத், சுதர்சன், நவீன்குமார் ஆகியோர் மருத்துவர் ஆகினர்.
இவ்வாறு தொடர்ந்து எங்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் பயின்ற மாணவ, மாணவியர் மருத்துவம், பொறியியல், தொழில் நுட்பம் என பல்வேறு உயர்கல்வி படித்து சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இடத்தில் உள்ளனர். பள்ளி துவங்கப்பட்ட ஆண்டிலிருந்து அயராத முயற்சியாலும், தளராத தன்னம்பிக்கையாலும் நமது பள்ளி மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவில் உச்சம் தொட்ட பள்ளியாய் விளங்கி வருகிறது.
தரமான கல்வியைத் தருவதோடு மாணவர்களின் பன்முகத் திறமையை மேம்படுத்தும் பொருட்டு கராத்தே, குதிரையேற்றம், சிலம்பம், வில்வித்தை, செஸ், யோகா, பரதம், இசை, அபாகஸ் போன்ற திறமை வளர்க்கும் காரணிகளை நமது பள்ளி பயிற்று விக்கிறது. 25 ஆண்டுகளைக் கடந்து வெள்ளி விழா கண்ட விவேகானந்தா அறக்கட்டளையின் கீழ், 2017 ஆம் ஆண்டு நவா மகளிர் கல்வியியல் கல்லுாரி துவங்கப்பட்டது. காங்கயம் தாலுகாவிலேயே சிறந்த சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளியாக நவா இண்டர்நேஷனல் பள்ளி விவேகானந்தா அறக்கட்டளையின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2024- – 25 கல்வியாண்டு முதல் வெள்ளகோவில் கொங்கு வேளாளர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, விவேகானந்தா நிர்வாகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. அப்பள்ளி மாணவர்களும் கல்வியில் பல சாதனைகள் புரிந்து வருகின்றனர்.