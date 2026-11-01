விரிகிறது உள்நாட்டுச் சந்தை பின்னலாடை நகரின் ‘வித்தை’
விரிகிறது உள்நாட்டுச் சந்தை பின்னலாடை நகரின் ‘வித்தை’
UPDATED : அக் 30, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 30, 2026 07:37 PM
திருப்பூர்: நுாலிழையில் இருந்து உருவாகும் ஆடை, தேசத்தின் அனைத்து சந்தைகளுக்கும் பயணிக்கும் நிஜத்துக்கு, திருப்பூர் முதன்முறையாக ஒரு மேடை அமைக்கிறது.
திருப்பூரின் பசுமைசார் பின்னலாடை உற்பத்தித் திறனையும், நவீன தொழில்நுட்பச் செழுமையையும் உள்நாட்டு சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நோக்கில், 'திருப்பூர் அப்பேரல் கனெக்ட்- – 2027' (டாக் பேர் – 2027) கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தென்னிந்திய பனியன் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் (சைமா) மற்றும் திருப்பூர் உள்நாட்டு பின்னலாடை உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் இணைந்து இதனை நடத்துகின்றன. திருமுருகன்பூண்டி ஐ.கே.எப். வளாகத்தில் ஜனவரி 3 முதல் 5 வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இக்கண்காட்சியில், 120 முன்னணி நிறுவனங்கள் தங்கள் தனித்துவமான தொழில்நுட்பத்தில் உருவான ஆடைகளுடன் அரங்குகளை அமைக்கின்றன.
இது வெறும் கண்காட்சி அல்ல; திருப்பூர் எனும் பிராண்ட்டை தேசம் முழுவதும் கொண்டு சேர்க்கும் பயணம். புதிய பிராண்ட்கள் உருவாக ஊக்கமளிக்கும் தொடக்கம்.
எல்லை கடந்த அழைப்பு
கண்காட்சிக்கான அழைப்பு தேசம் முழுவதும் பயணிக்கிறது. டெல்லி வர்த்தக அமைப்பினரைச் சந்தித்ததைத் தொடர்ந்து, ‘சைமா’ நிர்வாகிகள் கேரளாவின் முன்னணி வர்த்தக நிறுவனங்கள் மற்றும் வினியோகஸ்தர்களைச் சந்தித்து அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். அவர்கள் கண்காட்சியைப் பார்வையிட ஆர்வத்துடன் உறுதியளித்துள்ளனர்.
கர்நாடகா, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் அழைப்பு விடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இது வெறும் ஆடைகளின் கண்காட்சியாக மட்டும் இருக்காது; ஒரு நகரத்தின் உழைப்பு, தொழில்நுட்பம், பசுமை சிந்தனை ஆகியவற்றின் கூட்டு வெளிப்பாடு. திருப்பூர் இதுவரை உலகிற்கு ஆடைகளை அனுப்பியது, இனி உள்நாட்டிற்குத் தன் அடையாளத்தை அனுப்புகிறது.
திருப்பூரில் நடைபெறவுள்ள 'டாக் பேர்-2027' கண்காட்சியைப் பார்வையிட வருமாறு, சைமா நிர்வாகிகள் கேரள வர்த்தக அமைப்பினருக்கு அழைப்பு விடுத்தனர்.