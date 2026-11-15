இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு பஸ் வசதி: அமைச்சருக்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் பாராட்டு
இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு பஸ் வசதி: அமைச்சருக்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் பாராட்டு
UPDATED : நவ 15, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 15, 2026 12:05 AM
திருப்பூர்: கோரிக்கையை ஏற்று, இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு பஸ் வசதி ஏற்படுத்திய அமைச்சருக்கு, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் நேற்று நன்றி தெரிவித்தனர்.
திருப்பூர் அருகே திருமுருகன்பூண்டி - பூலுவபட்டி 'ரிங்' ரோட்டில், 100 படுக்கை வசதியுடன் கட்டப்பட்ட இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. ரிங் ரோட்டில் பஸ் வசதி இல்லாததால், தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனைக்குச் சென்று வர சிரமப்பட்டு வந்தனர்.
இதனால், மருத்துவமனைக்கு நிரந்தர பஸ் வசதி ஏற்படுத்தித் தருமாறு, திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் அருண்ராஜிடம் நேற்று முன்தினம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அவர், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சரிடம் பேசி பஸ் வசதிக்கு ஏற்பாடு செய்தார்.
இதற்காக அமைச்சர் அருண்ராஜை நேற்று சந்தித்த சங்கத் தலைவர் சுப்பிரமணியன், செயலாளர் திருக்குமரன், பொருளாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் நன்றி தெரிவித்தனர். இதனால், பின்னலாடைத் தொழிலாளர்கள் இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனையில் உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை பெறுவதற்கு உதவியாக இருக்கும் எனத் தெரிவித்தனர்.
பஸ் நேரம்
குன்னத்துாரில் இருந்து திருப்பூர் செல்லும் 10ம் நம்பர் டவுன் பஸ்(டி.என். 33 என் 3013), காலை 10:05 மணிக்கு இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு வந்து, 10:40க்கு திருப்பூர் புறப்படுகிறது.
மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து 10:50க்குப் புறப்பட்டு, 11:25க்கு மருத்துவமனை வந்து, 12:00 மணிக்கு குன்னத்துார் சென்றடைகிறது. 10ஏ வழித்தடத்தில் இயங்கும் டவுன் பஸ் (டி.என். 33 என் 2997), குன்னத்துாரில் இருந்து 11:35க்குப் புறப்பட்டு, 12:15க்கு மருத்துவமனை வந்து, 12:50 மணிக்கு திருப்பூர் சென்றடைகிறது.
மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மதியம் 1:15க்குப் புறப்பட்டு, 1:50க்கு மருத்துவமனை வந்து, 2:30க்கு குன்னத்துார் சென்றடைகிறது.
மீண்டும் குன்னத்துாரில் இருந்து 2:45க்குப் புறப்பட்டு, 3:25க்கு மருத்துவமனை வந்து, 4:00க்கு திருப்பூர் சென்றடைகிறது.
மத்திய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து மாலை 4:15க்குப் புறப்பட்டு, 4:50க்கு மருத்துவமனை வந்து, 5:20க்கு குன்னத்தூர் சென்றடையும் என போக்குவரத்துத்துறை அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.