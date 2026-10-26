துாய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் தீபாவளிப்பரிசு
துாய்மைப்பணியாளர்களுக்கு ஏற்றுமதியாளர்கள் தீபாவளிப்பரிசு
UPDATED : அக் 19, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 18, 2026 09:54 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்க அலுவலகத்தில் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாடப்பட்டது. விழாவின் ஒரு பகுதியாக, 31-வது வார்டில் பணியாற்றும் 43 துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு தீபாவளிப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
நாள்தோறும் வார்டைத் துாய்மையாகப் பராமரிப்பதில் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றும் துாய்மைப் பணியாளர்களைப் பாராட்டும் வகையில், அவர்களுக்கு புத்தாடைகள் மற்றும் பரிசுகளை சங்க நிர்வாகிகள் வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சிக்கு சங்க பொதுச் செயலாளர் திருக்குமரன், இணைச் செயலாளர் குமார் துரைசாமி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். அப்போது, வார்டைத் துாய்மையாக வைத்திருக்க வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த துாய்மைப் பணியாளர்கள் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றுவதாகவும், கவுன்சிலர் ராஜேந்திரன் தனது பணியைச் சிறப்பாகச் செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
துாய்மைப் பணிக்காக சங்கத்தின் சார்பில் ஏற்கெனவே ஒரு டிராக்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், தொடர்ந்து தேவையான உதவிகளும் செய்யப்பட்டு வருவதாக கவுன்சிலர் குறிப்பிட்டார்.
சங்க செயற்குழு உறுப்பினர்கள் இளங்கோ, ராமு, மேழிசெல்வன், சிவசுப்ரமணியம், சிறப்பு அழைப்பாளர் சுமிதா ரோஷன், ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் வேலுசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.