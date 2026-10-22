குலசை புறப்பட்ட பக்தர்கள்: வேடமணிந்து நேர்த்திக்கடன்
குலசை புறப்பட்ட பக்தர்கள்: வேடமணிந்து நேர்த்திக்கடன்
UPDATED : அக் 13, 2026 10:27 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:36 PM
திருப்பூர்: ஸ்ரீசிவசக்தி முத்தாரம்மன் தசரா குழு சார்பில், நேர்த்திக்கடன் செலுத்த பல்வேறு வேடம் அணிந்த பக்தர்கள் குலசேகரபட்டினம் புறப்பட்டனர்.
திருப்பூர் பகுதியில், சிவசக்தி முத்தாரம்மன் தசரா குழு சார்பில், ஆண்டுதோறும், தசரா விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அதன்படி, 19ம் ஆண்டு விழாவில், 9ம் தேதி குலசைக்கு தீர்த்தம் எடுத்து செல்லப்பட்டது. கடந்த, 11ம் தேதி அதிகாலை குலசையில் தசரா விழா கொடியேற்றம் நடந்தது. அன்று இரவு, திருப்பூர் கோவில்வழி சின்னகுலசை வந்து, ஞானமூர்த்தீஸ்வரர் சமேத முத்தாரம்மன் தசரா குழு காளியிறையில், காளி பூஜை நடந்தது.
காளி பூஜையை தொடர்ந்து காப்பு கட்டப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து, 13ம் தேதி துவங்கி, 18ம் தேதி வரை, தினமும், 10:00 மணிக்கு, பக்தர்கள் வேடம் கட்டி, தருமம் எடுக்க புறப்படும் நிகழ்ச்சி நடக்க உள்ளது. தருமம் எடுக்க வரும் வீடு, கடை, நிறுவனங்கள் குறித்து, முன்னறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது. வரும், 19ம் தேதி மாலை, 5:00 மணிக்கு, குலசைக்கு பஸ் புறப்படுகிறது. வரும், 20ம் தேதி இரவு, 12:00 மணிக்கு, குலசையில் சூரசம்ஹாரம் நடக்கும். பக்தர்கள் முன்பதிவு செய்து, விழாவில் பங்கேற்கலாம் என, விழாக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.