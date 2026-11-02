/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ஸ்ரீசத்ய சாய் சேவா சார்பில் கண் பரிசோதனை முகாம்
ADDED : நவ 01, 2026 08:35 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் ஸ்ரீசத்ய சாய் சேவா நிறுவனம் சார்பில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் இன்று (நவ.,1) திருப்பூரில் நடைபெற்றது.
திருப்பூர் மாவட்ட ஸ்ரீசத்ய சாய் சேவா நிறுவனம் சார்பில், இன்று பி.என். ரோட்டில் உள்ள சத்ய சாய் சேவா மையத்தில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம் நடைபெற்றது. அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை மருத்துவர் குழுவினர் சிகிச்சை அளித்தனர். இதில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று கண் பரிசோதனை மற்றும் ஆலோசனை பெற்றனர். முகாமில், 13 பேர் கண் புரை அறுவை சிகிச்சைக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டனர். மேலும், 30 பேருக்கு இலவச கண் கண்ணாடி வழங்கப்பட்டது.