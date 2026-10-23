பேப்ரிக் ஸ்டென்டர் மெஷின் சகாய் ஆட்டோமேஷன் தயாரிப்பு
பேப்ரிக் ஸ்டென்டர் மெஷின் சகாய் ஆட்டோமேஷன் தயாரிப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:25 PM
திருப்பூர்: இந்திய பின்னலாடை உற்பத்தியில் திருப்பூர் முதலிடம் வகிக்கிறது. இதுவரை இயந்திரங்களை வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்து வந்த நிலையில், திருப்பூர் சகாய் ஆட்டோமேஷன் நிறுவனம் ‘ஈகோடெக்ஸ்’ பிராண்டில் உலகத்தரம் வாய்ந்த, இறக்குமதி இயந்திரங்களுக்கு இணையான பேப்ரிங் ஸ்டென்டர் மெஷினைத் தயாரித்துள்ளது.
இது திருப்பூர், மண்ணரை, ஊத்துக்குளி ரோட்டில் உள்ள ஸ்ரீசெந்துார் நிட் பினிஷரில் வெற்றிகரமாக இயங்குகிறது.
சிறப்பு அம்சங்கள்: ஸ்டென்டரிங் பினிஷிங், டிரையிங், ஹீட் செட்டிங், பேப்ரிக் வித் 2600 மி.மீ., காம்பாக்ட் டபுள் ஐ.சி.இ. பர்னர், ஸ்பிளிட் ப்ளோ நாசில் & 4 புளோயர் மோட்டார், டபுள் எஸ்.எஸ். பிக் பேடர், கேஸ்/தெர்மிக் ஆயில் ஹீட்டிங், ஸ்காடா & மொபைல் மானிட்டரிங் சிஸ்டம்.
தொடர்புக்கு: அருள்தாஸ்; -போன்: 94433 12364 / 73977 60044.
அருள்தாஸ்.
சகாய் ஆட்டோமேஷன்
‘ஈகோடெக்ஸ்’ பேப்ரிக் ஸ்டென்டர் மெஷின்.