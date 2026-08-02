﻿ ரூ.7 லட்சம் மோசடி போலி தம்பதிக்கு சிறை

ADDED : ஆக 02, 2026 05:15 AM
அவிநாசி: கணவன்-மனைவி போல் நடித்து, வேறொருவருக்கு சொந்தமான நிலத்தை தங்களுடையது எனக் கூறி ரூ.7 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில், இருவருக்கும் தலா ஒரு ஆண்டு சிறைத் தண்டனையும், ரூ.10 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து அவிநாசி குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையைச் சேர்ந்த சுமதியிடம், தாராபுரம் ரோடு காந்திபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம், 55, அவிநாசி அருகே கிருஷ்ணாபுரத்தைச் சேர்ந்த சுகுணா, 41 ஆகியோர் கணவன்-மனைவியாக நடித்து, நீலாம்பூர் அருகே உள்ள வேறொருவரின் காலி இடத்தை தங்களுடையது எனக் கூறி, கடந்த 2012-ல் ரூ.7 லட்சம் முன்பணம் பெற்றுள்ளனர்.
பின்னர் நிலத்தை கிரயம் செய்து தராமல் ஏமாற்றினர். விசாரித்த சுமதிக்கு, இருவரும் தம்பதியர் அல்ல என்பதும், நிலம் வேறொருவருக்கு சொந்தமானது என்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த அவிநாசி குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி கீர்த்தனா, இருவருக்கும் தலா ஒரு ஆண்டு சிறைத் தண்டனை மற்றும் ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.