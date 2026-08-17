'போலி வேலைவாய்ப்பு முகமைகள் காவல்துறை நடவடிக்கை பாயட்டும்'
'போலி வேலைவாய்ப்பு முகமைகள் காவல்துறை நடவடிக்கை பாயட்டும்'
UPDATED : ஆக 13, 2026 11:15 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 09:43 PM
திருப்பூர்:திருப்பூரில் நிலவும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையைப் பயன்படுத்தி மோசடியில் ஈடுபடும் போலி தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகமைகள் மீது காவல்துறை கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என திருப்பூர் கம்ப்யூட்டர் எம்ப்ராய்டரர் அசோசியேஷன் வலியுறுத்தியுள்ளது.
சங்கத் தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் நடைபெற்ற 28-வது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கியத் தீர்மானங்கள்:
தவறான வாக்குறுதிகளை அளித்துத் தொழில் நிறுவனங்களை ஏமாற்றும் போலி வேலைவாய்ப்பு முகமைகளைக் காவல்துறை தண்டிக்க வேண்டும்.
போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் குப்பைகளை அகற்ற போர்க்கால நடவடிக்கை தேவை. எம்பிராய்டரி போம் கழிவுகளை அகற்ற மண்டல வாரியாக சிறப்பு வாகனங்கள் மற்றும் கழிவு பிரிப்பு மையம் அமைக்க வேண்டும்.
எம்ப்ராய்டரி இயந்திரங்கள் இறக்குமதிக்கான விதிகளை எளிமையாக்கி, முன்னர்போல ஊக்கத்தொகையை மத்திய, மாநில அரசுகள் வழங்க வேண்டும்.
பனியன் வர்த்தகத்தை உயர்த்த மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ள வரியில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு வரவேற்பு தெரிவிக்கப்பட்டதுடன், அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த திருப்பூர் ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்திற்கும் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், புதிய தமிழக அரசுக்கும், திருப்பூர் மாவட்ட எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கும் வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன..