நகை திருடிய வழக்கில் போலி வக்கீல் கைது

ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
திருப்பூர்: வெள்ளகோவிலில் நகை திருடிய சம்பவத்தில் தொடர்புடைய போலி வக்கீல் கைது செய்யப்பட்டார்.
வெள்ளகோவில் அருகேயுள்ள திருமங்கலத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலமுருகன், 50. அவருடைய தாய் அங்காத்தாள், 82; விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த தினேஷ், 61, என்பவர், தன்னை வக்கீல் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு பாலமுருகனிடம் சில மாதங்களாகப் பழகி வந்தார்.
இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,5) அங்காத்தாள் வீட்டில் இருந்த, 2 பவுன் நகையை தினேஷ் திருடினார். இது குறித்து வெள்ளகோவில் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், தினேஷ் போலியாக வக்கீல் என நடித்து வந்தது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, திருப்பூரில் பதுங்கி இருந்த தினேைஷ போலீசார் கைது செய்தனர். அதன்பின், காங்கயம் ஜே.எம்.கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்திய பின், அவரை போலீசார் கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.