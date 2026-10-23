/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பண்டிகை நிறைவு பூக்கள் விலை சரிவு
ADDED : அக் 22, 2026 08:16 PM
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திருப்பூர்: பண்டிகைகள் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து பூக்களின் விலை குறைந்தது.
ஆயுதபூஜைக்கு முன்பு திருப்பூர் பூ மார்க்கெட்டில் கிலோ 800 –- 1000 ரூபாய்க்கு விற்ற செவ்வந்தி பூ, இன்று (அக்.,22) விலை குறைந்து 250 கிராம் 50 ரூபாய்க்கும், கிலோ 200 ரூபாய்க்கும் விற்றது. ‘மழையால் வரத்தில் மாற்றம் இருந்ததால் இந்தாண்டு விலை உயரவில்லை;
பிரதோஷம், ஐப்பசி பவுர்ணமி இருந்தாலும் முகூர்த்த நாட்களில் தான் விலை உயரும்’ என்றனர்.