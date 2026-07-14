தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/﻿ தனியார் பஸ்களில் கட்டணம் உயர்வு அரசு பஸ்கள் ஸ்டாப்களில் நிற்பதில்லை

﻿ தனியார் பஸ்களில் கட்டணம் உயர்வு அரசு பஸ்கள் ஸ்டாப்களில் நிற்பதில்லை

﻿ தனியார் பஸ்களில் கட்டணம் உயர்வு அரசு பஸ்கள் ஸ்டாப்களில் நிற்பதில்லை

2

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:07 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 12, 2026 09:07 AM

2

2
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

அவிநாசி: தமிழக அரசு பஸ் கட்டண உயர்வை அறிவிக்காத நிலையிலும், தனியார் பேருந்துகள் தங்கள் இஷ்டம்போல் டிக்கெட் விலையை உயர்த்தியுள்ளன.

திருப்பூர் - கோவைக்கு, 36-ல் இருந்து, 42 ரூபாய் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. அந்தியூர், கோபி - கோவைக்கு, 6 முதல் 8 ரூபாய் வரை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

அவிநாசி - போத்தம்பாளையம், 12-ல் இருந்து 15 ரூபாய் ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

மறுபுறம், சில அரசு பஸ் ஊழியர்களின் செயல்களால், பயணிகள் தனியார் பஸ்களை நாடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பஸ் ஸ்டாப்களில் பயணிகள் கை காட்டினாலும் நிறுத்தாமல் செல்வது, டிக்கெட் வாங்கிய ஸ்டாப்பில் நிறுத்தாமல் அடுத்த ஸ்டாப்பில் பயணிகளை இறக்கிவிடுவது என தொடர் புகார்கள் எழுந்துள்ளன.

அவ்வகையில், நேற்று சத்தியமங்கலம் டிப்போவைச் சேர்ந்த திருச்சி செல்லும் அரசு பஸ்சில், சேவூரில் ஏறிய பயணி ஒருவர், அவிநாசி, சூளை ஸ்டாப்பில், இறங்க டிக் கெட் கேட்டுள்ளார். கண்டக்டரோ, பஸ் நிற்காது. வேறு பஸ்சில் செல்லுங்கள் என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். பின்னர் சக பயணிகள் சத்தம் போட்டதால், அந்தப் பயணி இறக்கிவிடப்பட்டார்.

இது குறித்து, சத்தியமங்கலம் கிளை அரசு போக்குவரத்து பணிமனை மேலாளர் மோகனசுந்தரத்திடம் கேட்டபோது, ''இனிமேல் இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்காது; சம்பந்தப்பட்ட கண்டக்டர் மீது நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

அனைத்து ஸ்டாப்களிலும் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றி, இறக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது,'' என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us