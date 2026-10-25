வறண்ட பூமியில் வந்த மகிழ்ச்சி நிரம்பிய பண்ணைக்குட்டைகள்
வறண்ட பூமியில் வந்த மகிழ்ச்சி நிரம்பிய பண்ணைக்குட்டைகள்
UPDATED : அக் 24, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 PM
காங்கயம்: ‘‘மழையில்லாம வெயில் அடிச்சு வறண்டு கிடந்த பூமி, மெல்ல மெல்ல செழிப்பாகிட்டு வருதுங்க! அதுக்கு காரணம் வேற ஒன்னும் இல்ல... நம்ம தாத்தா காலத்து மழைநீர் சேகரிப்பு யுத்திதான். இந்த முறை பெய்த மழையில மூணு உழவு மழை, ரெண்டு உழவு, ஒன்றரை உழவு மழைன்னு பூமி குளுமையா நனைஞ்சிருக்கு...’’
காங்கயம், சேனாபதிபாளையம் விவசாயிகளின் இந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணம், அவர்களது தோட்டங்களில் வெட்டப்பட்ட பண்ணைக் குட்டைகள் அனைத்தும் மழையில் நிரம்பி ததும்புவதுதான்.
நபார்டு வங்கி நிதியுதவியுடன் இமைகள் அறக்கட்டளை சார்பில் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இந்த பணி நடந்து வருகிறது. காங்கயம், சேனாபதிபாளையம் மற்றும் மூலனுார், சின்ன மருதுார் கிராமங்களில் வெள்ளகோவில் மயில்ரங்கம், சேனாபதிபாளையம் நீர்வழித் திட்டம் என்ற பெயரில் 3,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் இப்பணிகள் நடக்கின்றன.
அறக்கட்டளையினர் கூறியதாவது:
திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல்முறை. விவசாயிகளின் சொந்த விருப்பத்திற்கேற்ப பண்ணைக்குட்டைகள், வரப்புகள் அமைத்துக் கொடுக்கப்படுகின்றன. தற்போது பெய்து வரும் மழையில் குட்டைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.
குட்டை வெட்டும் பணி மட்டுமல்ல, பந்தல் காய்கறி தோட்டம் அமைத்தல், ஆடு வாங்கித் தருதல், மாடுகளுக்கு தேவையான அசோலா பயிர் மற்றும் மரக்கன்றுகள் வழங்குதல் என கிராமத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்காகவும் பணிகளை செய்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
வெள்ளகோவில், மயில்ரங்கம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்ட பண்ணைக்குட்டை நிரம்பியுள்ளது.