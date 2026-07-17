மினி சரக்கு வேன் மீது டூவீலர் மோதி விவசாயி சாவு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:19 AM
காங்கேயம்:காங்கேயம்
அருகேயுள்ள குட்டப்பாளையத்தை சேர்ந்த விவசாயி முத்துச்சாமி, 65;
நத்தக்காடையூரிலிருந்து முத்துார் ரோட்டில் யமாஹா பைக்கில் நேற்று
முன்தினம் சென்றார்.
கோபால்தோட்டம் அருகே சென்றபோது ரோட்டில் நின்று
கொண்டிருந்த மினி சரக்கு வேன் மீது பைக் மோதியது. இதில் பலத்த
காயமடைந்த முத்துச்சாமியை அப்பகுதியினர் மீட்டு கோவை தனியார்
மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று
இறந்தார். காங்கேயம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
* ஈரோடு மாவட்டம்
சிவகிரி வாழைதோட்டத்தை சேர்ந்த, தேங்காய் பறிக்கும் கூலி தொழிலாளி
குழந்தைவேல், 43; ஸ்பிளெண்டர் பைக்கில் முத்துார்-காங்கேயம் ரோட்டில்
நேற்று முன்தினம் இரவு, 8:30 மணியளவில் சென்றார்.
பின்னால் வந்த லாரி மோதியதில் பலியானார். வெள்ளகோவில் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.