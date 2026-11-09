கடைமடை வந்த நீர்: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி

UPDATED : நவ 08, 2026 04:55 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:54 PM
பொங்கலுார்: பி.ஏ.பி., தொகுப்பு அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால், ஆடி மாதம் திறக்க வேண்டிய பாசன நீர் தாமதமானது. இதனால் நீண்டகாலப் பயிர் சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டனர். நீண்ட இழுபறிக்குப் பின், கடந்த 4-ம் தேதி திருமூர்த்தி அணையில் இருந்து இரண்டாம் மண்டல பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு, நேற்று (நவ.,7) கடைமடை பகுதிகளைச் சென்றடைந்தது. இருப்பினும், நீர் பற்றாக்குறையால் வழக்கமான ஐந்து சுற்றுகளுக்குப் பதிலாக இரண்டு சுற்றுகள் மட்டுமே கிடைக்கும் நிலை உள்ளது. இதனால் பி.ஏ.பி., நீரை மட்டும் நம்பி சாகுபடி செய்ய முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. இந்நிலையில், வடகிழக்கு பருவமழை கைகொடுத்து வருவதால் கார்த்திகை பட்ட சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் தயாராகி வருகின்றனர். பி.ஏ.பி., நீருடன் பருவமழையும் கைகொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருமூர்த்தி அணையில் இருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர், பொங்கலுார், பி.ஏ.பி., வாய்க்காலை வந்தடைந்தது.