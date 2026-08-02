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﻿ விவசாய சங்க நிர்வாகி கைதா? கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை

﻿ விவசாய சங்க நிர்வாகி கைதா? கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை

ADDED : ஆக 02, 2026 05:04 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 05:04 AM

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திருப்பூர்: கோவை இருகூர் முதல் கர்நாடகாவின் தேவன ெஹாந்தி வரை பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனம் 340 கி.மீ. தொலைவுக்கு அமைக்கும் எண்ணெய் குழாய் திட்டத்தில், திருப்பூர் முத்துார் வரை 70 கி.மீ. தொலைவு விளைநிலங்கள் வழியே செல்வதற்கு விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதைக் கண்டித்து வேலம்பட்டி டோல்கேட்டில் மறியல் செய்து கைதான விவசாயிகளுடன், மாவட்ட நிர்வாகம் நள்ளிரவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அரசு தரப்பில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அவகாசம் அளித்து, அதுவரை போராட்டத்தை ஒத்திவைக்க விவசாயிகள் ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து கைதான அனைவரும் விடுவிக்கப்பட்டனர்.

நேற்று காலை தனது தோட்டத்திற்குச் சென்ற விவசாய சங்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பரமசிவத்தை அவிநாசிபாளையம் போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால், நாங்கள் அவரை அழைத்து வரவில்லை என்று போலீசார் தெரிவித்தனர். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வேண்டுகோளை ஏற்று அமைதி காத்த சூழலில், சங்க நிர்வாகியை ரகசியமாகக் கொண்டு சென்றுவிட்டு மறுப்பதாகக் கூறி, கொதிப்படைந்த திரளான விவசாயிகள் நேற்று மாலை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு காத்திருப்புப் போராட்டத்தைத் தொடங்கினர்.

போலீசார், விவசாயிகளைச் சமாதானப்படுத்தி கலெக்டரிடம் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். கலெக்டரின் தலையீட்டைத் தொடர்ந்து, பரமசிவத்தை விடுவிப்பதாகப் போலீசார் உறுதி யளித்தனர்.

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