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﻿ தென்னையை காப்பாற்ற உயிர் நீர் விவசாயிகள் கோரிக்கை

﻿ தென்னையை காப்பாற்ற உயிர் நீர் விவசாயிகள் கோரிக்கை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:38 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:38 AM

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உடுமலை: நிலத்தடி நீர்மட்டம் சரிந்து, நீண்ட கால பயிரான தென்னையை காப்பாற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதால், பி.ஏ.பி., திட்டத்தில் உயிர் தண்ணீர் வழங்க குடிமங்கலம் வட்டார விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

குடிமங்கலம் வட்டாரத்தில், 35 ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமாக தென்னை சாகுபடி செய்யப்பட்டு, நீண்ட கால பயிராக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. வடகிழக்கு பருவமழை கடந்தாண்டு போதியளவு பெய்யாத நிலையில் இந்தாண்டு, தென்மேற்கு பருவமழையும் கைகொடுக்கவில்லை.

இவ்வட்டாரத்துக்கு வடகிழக்கு பருவமழை சீசனில் மட்டுமே, அதிக மழைப்பொழிவு கிடைத்து வந்தது. இந்த மழையும் பெய்யாததால், அப்பகுதியில் வறட்சி துவங்கியுள்ளது. கிணறு மற்றும் போர்வெல்களில் நீர்மட்டம் குறைந்து விட்டது.

தென்னை மரங்களை காப்பாற்ற, குடிமங்கலம் சுற்றுப்பகுதிகளில் ஆயிரம் அடி வரைக்கும், போர்வெல் அமைத்தும், போதிய தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை.

இதனால், தங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு ஆதாரமாக இருந்த தென்னை மரங்கள், தண்ணீரின்றி கருகுவதை தவிர்க்க முடியாமல் விவசாயிகள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.

விவசாயிகள் கூறியதாவது: பருவமழைகள் பொய்த்து போனதால், தென்னை மரங்களின் நிலை கேள்விக்குறியாகி விட்டது. ஐந்தாண்டுகளுக்கு முன் இத்தகைய சூழல் ஏற்பட்ட போது, பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தில், கிராம குளங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டதால், வறட்சியை சமாளிக்க முடிந்தது.

இந்தாண்டு குளங்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க முடியாத நிலை இருந்தால், அனைத்து பி.ஏ.பி., கால்வாய்களிலும் உயிர் தண்ணீர் வழங்க நடவடிக்கை அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் தென்னை மரங்கள் கருகி, ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் இழக்கும் அவலம் ஏற்படும்.

இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.

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