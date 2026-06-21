/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம்
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:50 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:52 PM
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திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில், மாதந்தோறும் இரண்டு விவசாயிகள் குறைகேட்பு கூட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், இம்மாதத்துக்கான முதல் குறைகேட்பு கூட்டம், கலெக்டர் அலுவலக கூட்ட அரங்கில், கடந்த 17 ம் தேதி நடத்தப்பட்டது. இரண்டாவது குறைகேட்பு கூட்டம், 31 ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த குறைகேட்பு கூட்டம், தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டு, (30ம் தேதி) நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கலெக்டர் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த குறைகேட்பு கூட்டத்தில், விவசாயிகள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று, வேளாண் சார்ந்த பிரச்னைகள் தொடர்பாக மனு அளித்து பேசலாம்.