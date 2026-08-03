அமராவதி ஆயக்கட்டு பகுதிகளில் விவசாயிகள்... நிம்மதி!:மழையால் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரிப்பு
அமராவதி ஆயக்கட்டு பகுதிகளில் விவசாயிகள்... நிம்மதி!:மழையால் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரிப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 04:31 AM
உடுமலை: நெல் சாகுபடிக்கான பணிகளை துவக்கியுள்ள நிலையில், அமராவதி அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது; பயன்படுத்த முடியாத நிலையில், நீர் இருப்பு இருந்து, அணை மீண்டு, பாசன நீர் கிடைக்கும் நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளதால், விவசாயிகள் நிம்மதிஅடைந்துள்ளனர். உடுமலை அமராவதி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்துக்குட்பட்ட, 55 ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
கோடை கால மழை பெய்யாமல், தென்மேற்கு பருவமழையும் இந்தாண்டு குறித்த நேரத்தில் துவங்கவில்லை. இந்நிலையில், பழைய, புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, நிலைப்பயிர்களை காப்பாற்றவும், குடிநீர் தேவைக்காகவும் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அணை நீர்இருப்பு மற்றும் வரும் காலங்களில், நீர்வரத்தை கருத்தில் கொண்டு, அணையிலிருந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கலாம் என உத்தரவிடப்பட்டது.
குறிப்பாக பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திலுள்ள, முதல் எட்டு ராஜவாய்க்கால் பகுதியிலுள்ள, 7,520 ஏக்கர் பாசன நிலங்களுக்கு, 135 நாட்களுக்கு, 2073.60 மில்லியன் கனஅடி மிகாமல் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க உத்தரவு வெளியானது.
அதே போல், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்துக்கும் வினாடிக்கு, 440 கன அடி வீதம் 570.24 மில்லியன் கனஅடிக்கு மிகாமல் பிரதான கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
இதையடுத்து, ஜூலை 21ல், அணையிலிருந்து ஆற்று மதகு மற்றும் பிரதான கால்வாய் வாயிலாக பாசன பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. ஜூலை 24ல், இருந்து கூடுதலாக பாசன பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் வழங்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பழைய ஆயக்கட்டு பகுதியில் நெல் சாகுபடிக்கான பணிகளை விவசாயிகள் துவக்கினர். நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்யாமல், அணையிலிருந்து தொடர்ந்து தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது.
இதனால், அணை நீர்மட்டம், ஜூலை 29ல், பயன்படுத்த முடியாத நீர் இருப்பு 'டெட் ஸ்டோரேஜ்' நிலைக்கு சென்றது. அன்றைய நாளில், அணையில், மொத்த கொள்ளளவான 4,047 மில்லியன் கனஅடியில், 348 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பு மட்டுமே இருந்தது. நீர் வரத்து வினாடிக்கு, 56 கனஅடி மட்டுமே இருந்தது.
கைகொடுக்கும் மழை அமராவதி அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், கேரளா மாநிலம் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைத்தொடரில், 838 சதுர கி.மீ., பரப்பில் அமைந்துள்ளது. அப்பகுதியில் கடந்த இரு நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த, 31ம் தேதி நீர்வரத்து வினாடிக்கு, 744 கன அடியாகவும், நேற்று முன்தினம், 982 கனஅடி; நேற்று காலை வினாடிக்கு, 1,687 கன அடியாகவும் உயர்ந்தது. நீர்மட்டமும் வேகமாக உயர்ந்து வருகிறது.
நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் துவங்கியுள்ள மழை தொடர்ந்தால், நடப்பு நெல் சாகுபடிக்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதால் விவசாயிகள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர். இதை அடிப்படையாகக்கொண்டு நெல் சாகுபடிக்கான பணிகளை தீவிரப்படுத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.