/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/மல்லிகை சாகுபடி விவசாயிகள் ஆர்வம்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:48 AM
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திருப்பூர்: இடுவம்பாளையத்தில், மல்லிகை பயிரிட நிலத்தை விவசாயிகள் தயார் செய்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து, மல்லிகை சாகுபடி விவசாயி ஒருவர் கூறியதாவது: மல்லிகையில் அதிகளவிலான பூக்கள் கிடைக்கும். நல்ல விலையும் கிடைக்கும். அதனடிப்படையில், எனது நிலத்தில் ஒரு பகுதியில் முழுமையாக மல்லிகை சாகுபடி செய்ய பணிகளை துவக்கியுள்ளேன்.
மல்லிகை நாற்று நடவு செய்ய ஜூன் முதல் நவம்பர் வரையிலான, ஆடிப் பட்டம் முதல் கார்த்திகை வரையிலான காலம் உகந்தது. செடிகள் எளிதில் வேர்ப்பிடித்து வளர தவும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.