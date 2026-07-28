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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ ஆனைமலையாறு- - நல்லாறு திட்டம் ஒன்றே தீர்வு ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவசாயிகள் திட்டவட்டம்

ஆனைமலையாறு- - நல்லாறு திட்டம் ஒன்றே தீர்வு ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவசாயிகள் திட்டவட்டம்

ஆனைமலையாறு- - நல்லாறு திட்டம் ஒன்றே தீர்வு ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவசாயிகள் திட்டவட்டம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:05 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:05 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM

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பல்லடம்:ஆனைமலையாறு- - நல்லாறு திட்டம் ஒன்றே வறட்சிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும் என, பல்லடம் அருகே நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.

பல்லடத்தை அடுத்த, கோடங்கிபாளையத்தில், நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டும் இயக்கம் சார்பில், விவசாயிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது. அதன் ஒருங்கிணைப்பாளர் சக்திவேல் வரவேற்றார். கோடங்கிபாளையம் முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவர் பழனிசாமி முன்னிலை வகித்தார்.

தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் செல்லமுத்து தலைமை வகித்து பேசியதாவது:

பல்லடத்தில், விவசாயத் தொழில் பரவலாக நடந்து வருகிறது. அதிலும், தென்னை விவசாயம் பிரதானம். சமீப காலமாக, தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு, கடும் வறட்சியை சந்தித்து வருகிறோம். போதிய மழை இல்லாமல், நிலத்தடி நீரும் கை கொடுக்காமல், விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். தண்ணீர் என்பது விவசாயத்துக்கானது மட்டுமல்ல.

இங்குள்ள விசைத்தறி, ஜவுளி உற்பத்தி நிறுவனங்கள், கறிக்கோழி பண்ணைகள், கல்குவாரி, கிரஷர் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துக்கும் அத்தியாவசியமானது. இதன்படி, ஏதாவது ஒரு திட்டத்தில் தண்ணீர் கிடைத்து இப்பகுதி செழிப்படைந்து விடாதா? என்ற எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள் உள்ளனர். ஆனைமலையாறு -- நல்லாறு திட்டம் ஒன்றே வறட்சியில் இருந்து இப்பகுதியை மீட்க நிரந்தர தீர்வாக இருக்கும்.

எத்தனையோ கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி, எத்தனையோ திட்டங்களை வீணடிக்கும் அரசாங்கம், உயிர் காக்கும் உணவை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விவசாயத்துக்கு செலவிட வேண்டும். ஆக., 5ம் தேதி நடக்கவுள்ள வேளாண் பட்ஜெட்டில், ஆனைமலையாறு- - நல்லாறு திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அனைத்து அமைச்சர்களிடமும் வலியுறுத்தி உள்ளோம்.

எவ்வித பாகுபாடும் இல்லாமல், அனைத்துக் கட்சியினர், அமைப்பினர், தொழில் நிறுவனத்தினர், விவசாய சங்கத்தினர் ஆகியோர் இணைந்து ஆலோசிக்க வேண்டும். இதற்காக, சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கலாம் என்றாலும், முதல் ஆளாக நான் இருப்பேன். எனவே, இதற்கான பணிகளை இப்போது இருந்தே துவங்குவோம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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