கூட்டுறவு சங்கங்களில் முறைகேடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் புகார்
கூட்டுறவு சங்கங்களில் முறைகேடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் புகார்
UPDATED : நவ 20, 2026 09:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:06 PM
பல்லடம்: தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் தொடர்ந்து முறைகேடுகள் நடப்பதாக, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
அதன் திருப்பூர் மாநகர மாவட்ட செயலாளர் ரமேஷ் கூறியதாவது:
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாக விவசாயிகளிடம் இருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் வருகின்றன. இதற்கு தமிழக அரசின் அலட்சியமே காரணம்.
கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணிபுரியும் செயலர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பணியிட மாறுதல் வழங்குவது வழக்கம். ஆனால், இந்த நடைமுறை முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதில்லை. இதனால், ஒரே சங்கத்தில் பல ஆண்டுகளாகப் பணிபுரியும் சில அலுவலர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களை ஏமாற்றி முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதாக புகார்கள் எழுகின்றன.
எனவே, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் கூட்டுறவு சங்க செயலர்கள் மற்றும் ஊழியர்களை, மாவட்டம் விட்டு வேறு மாவட்டத்துக்கு உடனடியாகப் பணியிட மாற்றம் செய்ய முதல்வர் உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.