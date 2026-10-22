நிலத்தடி நீரை கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு: விவசாயிகள் போராட்டம்
நிலத்தடி நீரை கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு: விவசாயிகள் போராட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
உடுமலை: ராஜவாய்க்கால் பள்ளம் பகுதியில் இருந்து, நிலத்தடி நீரை எடுத்து பிற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்ல அனுமதி வழங்கக்கூடாது என, மூன்று கிராம விவசாயிகள் நேற்று காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உடுமலை அருகே ஏரிப்பாளையம் வழியாக செல்லும் ராஜவாய்க்கால் பள்ளம், உப்பாறு ஓடையுடன் இணைகிறது. குறிஞ்சேரி சுற்றுப்பகுதியிலுள்ள, ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்களின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக இந்த பள்ளம் உள்ளது.
இந்நிலையில், பள்ளத்தின் அருகில் ‘மெகா’ கிணறு மற்றும் போர்வெல்கள் அமைத்து, பிற பகுதிகளுக்கு குழாய் வழியாக நிலத்தடி நீரை கொண்டு செல்வதால், பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருவதாக, அப்பகுதி விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நேற்று காலை ஏரிப்பாளையம் நான்கு வழிச்சாலை மேம்பாலம் அருகே, சுற்றுப்பகுதி விவசாயிகள் திரண்டு, அப்பகுதி வழியாக நிலத்தடி நீரை கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: ராஜவாய்க்கால் பள்ளத்தின் அருகில், கிணறு மற்றும் அதிக போர்வெல்கள் அமைத்து தண்ணீரை உறிஞ்சுவதால், சுற்றுப்பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதிக்கிறது.
எனவே, இப்பகுதியில் இருந்து நிலத்தடி நீரை கொண்டு செல்லவும், குழாய் பதிக்கவும் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என திருப்பூர் கலெக்டரிடம் புகார் மனு கொடுத்தோம். உடுமலை தாலுகா அலுவலகம் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசுத்துறையினருக்கு மனு அனுப்பியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
தற்போது ஆளுங்கட்சி பெயரை பயன்படுத்தி, குழாய் பதிக்கும் பணியை மேற்கொள்கின்றனர். பல கிராமங்கள் பாதிக்கும் இப்பிரச்னை குறித்து, தமிழக அரசு உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.