'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' வேண்டாம் :விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
'ஸ்மார்ட் மீட்டர்' வேண்டாம் :விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 05, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 04, 2026 11:26 PM
அவிநாசி: விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்குவதில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸ்மார்ட் மீட்டர் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அவிநாசியில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவிநாசி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு, ஒன்றிய தலைவர் முத்துரத்தினம் தலைமை வகித்தார். விவசாயிகளின் இலவச மின்சாரத்தைப் பறிக்கும் வகையில் ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
மாவட்ட செயலாளர் குமார், மாவட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் வெங்கடாசலம், பழனிசாமி, விசைத்தறி தொழிலாளர் சங்க செயலாளர் பழனிசாமி, ஒன்றிய செயலாளர் குமாரசாமி, ஒன்றிய செயலாளர் கனகராஜ் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.