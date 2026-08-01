வறட்சி போக்கும் நீர்த்திட்டம்: விவசாயிகள் வேண்டுகோள்
வறட்சி போக்கும் நீர்த்திட்டம்: விவசாயிகள் வேண்டுகோள்
UPDATED : ஆக 01, 2026 08:48 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 08:44 PM
பல்லடம்: பல்லடத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் ஒன்றிய மாநாடு நடைபெற்றது. ஒன்றியத் தலைவர் சுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தார். மூத்த உறுப்பினர் கந்தசாமி வரவேற்றார். நிர்வாகிகள் சோமசுந்தரம், லோகநாதன், பரமசிவம் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாநாட்டில், பல்லடம் மேற்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியின் வறட்சியைப் போக்க, நொய்யல் ஆற்றில் வெள்ளக் காலங்களில் செல்லும் உபரி நீரை குளம், குட்டைகளில் நிரப்பும் திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. மேலும், தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி பயிர்க் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும், ஆனைமலையாறு-நல்லாறு திட்டத்தை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும், கறிக்கோழி விவசாயிகளுக்கு வளர்ப்புக் கூலியை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும், நீர்நிலைகளில் கழிவுகள் மற்றும் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
ஒன்றியத் தலைவராக சுப்பிரமணியம், செயலாளராக லோகநாதன், பொருளாளராக சோமசுந்தரம், துணைத் தலைவராக பழனிசாமி, துணைச் செயலாளராக மோகனசுந்தரம் ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.