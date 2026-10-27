விளைநிலத்தில் மின்கோபுரம் விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு
விளைநிலத்தில் மின்கோபுரம் விவசாயிகள் கடும் எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 26, 2026 05:24 PM
திருப்பூர்: கரூர் மாவட்டம் பரமத்தியில் இருந்து, திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் இச்சிப்பட்டி வரை விவசாய நிலங்கள் வழியாக உயர் மின் கோபுரங்கள் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதற்குப் பதிலாக, சாலையோரம் கேபிள் பதித்து மின்சாரம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மத்திய அரசின் பவர் கிரிட் நிறுவனம் சார்பில், பரமத்தி 400 கிலோ வாட் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து இச்சிப்பட்டி துணை மின் நிலையம் வரை உயர் மின் கோபுரங்கள் அமைக்க நில அளவைப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று மனு அளித்தனர்.
‘விவசாய நிலங்களில் மின் கோபுரங்கள் அமைப்பதால் நிலத்தின் மதிப்பு குறைவதுடன், நிலத்தைப் பிரிப்பதிலும் சிக்கல் ஏற்படும். மேலும், மின்காந்த அலைகளால் உடல்நலம் பாதிக்கப்படும் சென்னையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாலையோரமாக கேபிள் பதித்து மின்சாரம் கொண்டு செல்லும் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே, கரூர்–திருப்பூர் திட்டத்தையும் சாலையோர கேபிள் வழித்தடமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும்’’ என கோரிக்கை விடுத்தனர்.
விளைநிலங்கள் வழியாக உயர் மின் கோபுரங்கள் அமைக்கும் திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று மனு அளித்த விவசாயிகள்.