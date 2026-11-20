UPDATED : நவ 20, 2026 09:16 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:16 PM
தாராபுரம்: திருப்பூர், தாராபுரம் ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. இதில், உழவர் உழைப்பாளர் கட்சியின் திருப்பூர் கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளர் முத்துரத்தினம் அளித்த மனு:
குண்டடம் கிளை வாய்க்காலின் இரண்டாம் மண்டலப் பாசனப் பகுதிகளுக்கு தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் பகிர்மான மற்றும் உப பகிர்மானக் கால்வாய்களில் துார்வாரும் பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், இரண்டாம் மண்டலப் பாசனத்துக்குத் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால், கடைமடைப் பகுதிகள் வரை தண்ணீர் சீராகச் செல்வதில் பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, கால்வாய்களில் துார்வாரும் பணிகள் முறையாகவும், முழுமையாகவும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதா என்பதை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டதை உறுதி செய்த பிறகே, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கான தொகையை விடுவிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளனர்.