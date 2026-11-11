வங்கியில் அடமானம் வைத்த பத்திரம் மாயம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த விவசாயிகள் முடிவு
வங்கியில் அடமானம் வைத்த பத்திரம் மாயம் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த விவசாயிகள் முடிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: குண்டடம் கனரா வங்கியில் பயிர்க்கடன் பெற விவசாயி அடகு வைத்த நிலப் பத்திரம் காணவில்லை என வங்கி நிர்வாகம் தெரிவித்தது. இதனை கண்டித்து விவசாய சங்கத்தினர் வங்கி முன் போராட்டம் நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளனர்.
குண்டடம் ஒன்றியம், சூரியநல்லுார், இடையன்கிணறை சேர்ந்தவர் விவசாயி வடுகநாதன். இவர் தனது நிலப் பத்திரத்தை அடகு வைத்து குண்டடம் கனரா வங்கி கிளையில் பயிர்க்கடன் பெற்றார். ஜூன் மாதம் கடன் தொகை முழுவதும் செலுத்தி, என்.ஓ.சி. பெற்றார். ஆனால், நில பத்திரத்தை வங்கி நிர்வாகம் ஐந்து மாதமாகியும், தரவில்லை.
ஒரு கட்டத்தில், பத்திரம் காணாமல் போய் விட்டது என்று வங்கி அதிகாரிகள் கூறியதால், அதிர்ச்சி யடைந்த வடுகநாதன், விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிர்வாகிகளிடம் தகவல் அளித்தார். நிர்வாகிகள், வங்கியில் பேசியும் எந்த பயனும் இல்லை. இதனால், வங்கி முன் தொடர் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, சங்கத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் கூறியதாவது: பாதிக்கப்பட்ட விவசாயியின் பத்திரம் உடனே வழங்க வேண்டும். கடனை முழுமையாகச் செலுத்தி 5 மாதங்கள் ஆகியும் திருப்பி தராமல் தொலைந்து விட்டது என்பது வங்கியின் சேவை குறைபாட்டை காட்டுகிறது.
இதனால் ஏற்பட்ட மன உளைச்சல், அலைச்சல், சொத்தை விற்கவோ அல்லது வேறு அவசரத் தேவைக்குப் பயன்படுத்தவோ முடியாமல் போனதற்கு வங்கியில் இருந்து நிவாரணம் மற்றும் இழப்பீடு பெற சட்டப்படி உரிமை உண்டு. எனவே, வங்கி நிர்வாகத்தை கண்டித்தும், பத்திரத்தை திரும்பி வழங்க கேட்டும், நாளை (இன்று) முதல் தொடர் போராட்டம் நடத்தப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.