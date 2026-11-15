பயிர்க்கடன் முழு தள்ளுபடி கேட்டு 25ம் தேதி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
பயிர்க்கடன் முழு தள்ளுபடி கேட்டு 25ம் தேதி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 14, 2026 07:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 07:45 PM
திருப்பூர்: விவசாயிகளின் கூட்டுறவு பயிர்க்கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தி, வரும் 25ம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் விவசாய அமைப்புகள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளன.
இதுகுறித்து திருப்பூர் மாவட்ட விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
‘தேர்தல் பிரசாரத்தின்போது ஆட்சிக்கு வந்தால், ஐந்து ஏக்கருக்கு மேல் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவு பயிர்க்கடனில் 50 சதவீதமும், ஐந்து ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ள விவசாயிகளுக்கு முழுமையாகவும் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்,’ விஜய் அறிவித்தார்.
ஆனால், த.வெ.க. ஆட்சி அமைத்த பின்னர், விவசாயிகளின் மொத்த கூட்டுறவு பயிர்க்கடன் தொகையான 20 ஆயிரம் கோடி ரூபாயில், 2,000 கோடி ரூபாயை மட்டும் முதல் கட்டமாக தள்ளுபடி செய்வதாக அறிவித்தது ஏமாற்றத்தை அளித்தது. இதையடுத்து நடந்த போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து, அறிவிப்பில் சில தளர்வுகள் செய்யப்பட்டன.
தொடர்ந்து, திருச்சியில் நடந்த போராட்டத்தின்போது அமைச்சர்கள் பேச்சு நடத்தினர். கால அவகாசம் கேட்டதால் போராட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஆனால், எந்தப் பயனும் ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில், அக். 22ல் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் தொடங்கவிருந்த நிலையில், 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அதிலும் பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதால், பல விவசாயிகள் விடுபட்டுள்ளதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. விவசாயிகளின் தொடர் போராட்டங்களால் சிறிய அளவிலேயே பலன் கிடைத்துள்ளது. சமயபுரத்தில் நடந்த கூட்டமைப்பின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், வரும் 25ம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.