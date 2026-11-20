UPDATED : நவ 20, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
பொங்கலுார்: கார்த்திகைப் பட்டம் தொடங்கியுள்ளதால் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். ஆனால், விதை வெங்காயம் விலை கிலோ ரூ.200 வரை உயர்ந்துள்ளதால் சாகுபடி செலவு அதிகரித்து விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துப் போனாலும், வடகிழக்கு பருவமழை ஓரளவு பெய்து வருவதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது. இதனால் நீர் வசதியுள்ள விவசாயிகள் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடிக்குத் தயாராகி வருகின்றனர். இதற்காக கடந்த ஒரு மாதமாக நிலத்தை உழுது தொழு உரம், பசுந்தாள் உரம் இட்டு தயார் செய்துள்ளனர்.
வழக்கமாக விவசாயிகள் பழைய இருப்பு வெங்காயத்தையே விதை வெங்காயமாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். தற்போது உள்ளூர் சந்தையில் சின்ன வெங்காயம் கிலோ ரூ.200 வரை விற்பனையாகிறது. இதனால் விதை வெங்காயம் வாங்குவதற்கே அதிக முதலீடு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது:
தற்போது கிலோ ரூ.200 கொடுத்து விதை வெங்காயம் வாங்கி நடவு செய்தால், அறுவடையின்போது விலை ரூ.30 அல்லது ரூ.40 ஆகக் குறைந்துவிட்டால் பெரும் நஷ்டம் ஏற்படும். வெங்காயம் விற்பனை மூலம் கிடைக்கும் தொகையே விதைக்காகச் செய்த செலவுக்குப் போதுமானதாக இருக்காது. இதுதவிர உரம், மருந்து, ஆட்கள் கூலி என பல்வேறு செலவுகளும் உள்ளன. அறுவடையின்போது விலை சரிந்தால் நஷ்டத்தைச் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். இதனால் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகளிடையே தயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்தனர்.